मुंबई. भारत और श्रीलंका के वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले से पहले वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया. वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास 14 फुट की आदमकद प्रतिमा लगाई है. इस प्रतिमा में सचिन तेंदुलकर शॉट खेलने की पोजिशन में हैं. वहीं इस प्रतिमा के अनावरण के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इमोशनल नजर आए. उन्होंने अपनी क्रिकेट यात्रा की जर्नी को याद करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीटर पर लिखा, इस तस्वीर का मेरे दिल में खास जगह है. 25 लोगों के ग्रुप में केवल 24 टिकट के साथ नार्थ स्टैंड में घुसने वाले 10 साल के लड़के से लेकर इस स्टेडियम में मेरी प्रतिमा के अनावरण होने तक, अब जीवन वास्तव में पूर्ण चक्र में आ गया है. मुझे अभी भी मेरे लिए फैंस का चीयर्स करना याद है. नार्थ स्टैंड से मेरे लिए फैंस का अथाह प्यार कभी भी भुलने वाली चीज नहीं है.

जब मैंने पहली बार एक प्रशंसक के रूप में वानखेड़े में कदम रखा था, फिर 1987 विश्व कप में बॉल बॉय बना, 2011 विश्व कप जीता, और अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय खेल मैच भी यहीं खेला – यह एक ऐसी यात्रा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

This photo has a very special place in my heart. From being a 10-year-old boy who was sneaked into the North Stand with only 24 tickets for 25 eager fans, to having my statue unveiled at the iconic Wankhede, life has truly come full circle. I still remember our joyous chants, the… pic.twitter.com/Oi481ktwBP

