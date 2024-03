Ranji Trophy Final: रणजी ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए पहुंचे तेंदुलकर और रोहित, BCCI ने शेयर किया वीडियो

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने की पहल की एक बानगी मंगलवार को यहां देखने को मिली जब दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई और विदर्भ के बीच चल रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन का खेल देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4-1 से जीत के बाद रोहित सहज नजर आ रहे थे. वह मुंबई के ड्रेसिंग रूम में गए तथा इस बीच उन्होंने शार्दुल ठाकुर सहित मुंबई के अपने साथियों के साथ बातचीत की. उनके हाथ में फोन था और उन्होंने टीम का हिस्सा नहीं होने के बावजूद फोन लेकर ड्रेसिंग रूम में कैसे प्रवेश किया यह बड़ा सवाल है.

Ranji Trophy Final: मुशीर खान ने सचिन तेंदुलकर के आंखों के सामने ही तोड़ा उनका 29 साल पुराना रिकॉर्ड

इससे पहले सुबह के सत्र में तेंदुलकर ने एमसीए प्रेसिडेंट बॉक्स में बैठकर खेल का आनंद लिया. तेंदुलकर के साथ पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर, सुब्रत बनर्जी और चंद्रकांत पंडित भी बैठे हुए थे.

मुंबई की टीम पहली पारी में 224 रन पर आउट हो गई थी और तब तेंदुलकर ने उसकी बल्लेबाजी को सामान्य करार दिया था। वह हालांकि मुंबई के दूसरी पारी के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखे। मुंबई की तरफ से दूसरी पारी में मुशीर खान (135), अजिंक्य रहाणे (73) और श्रेयस अय्यर (95) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया.

