Sachin Tendulkar's tweet: नीदरलैंड के हाथों साउथ अफ्रीका की हार पर 'क्रिकेट के भगवान' ने लिए मजे, ट्वीट कर कुछ इस तरह जाहिर की खुशी 

आईसीसी टूर्नामेंटों में ‘चोकर्स’ के नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका की टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी चोकर्स साबित हुई और टीम को नीदरलैंड के हाथों हारकर उलटफेर का शिकार होना पड़ा. नीदरलैंड के हाथों 13 रन की इस हार के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गई.

अफ्रीकी टीम ने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की. बांग्लादेश और भारत को हराने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ उसका मैच बारिश में धुल गया. लेकिन फिर उसे पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन अब नीदरलैंड के हाथों मात खाने के बाद साउथ अफ्रीका की खूब बेइज्जती हो रही है. नीदरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की हार पर ‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी मजे लेना शुरू कर दिया है. अफ्रीका की हार के बाद सचिन तेंदुलकर का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सचिन कम ही इस तरह के ट्वीट करते है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की हार के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया तो उनसे अपनी खुशी रोकी नहीं गई. सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, ‘एक दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट करने गया था. उसको कहा कि हम डच करेंगे. He almost choked at the proposition’.