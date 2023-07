सुनील गावस्कर के बर्थडे पर सचिन तेंदुलकर का ऐसा ट्वीट, जीत लेगा आपका दिल

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर आज अपना 74वां बर्थडे मना रहे हैं. गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को बॉम्बे (आज मुंबई) में हुआ था. टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10 हजार रन बनाने वाले गावस्कर को उनके 74वें जन्मदिन पर दुनियाभर से बधाइयां मिल रही है.

गावस्कर को क्रिकेट से संन्यास लिए 36 साल हो गए लेकिन अभी भी उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ‘लिटिल मास्टर’ गावस्कर को अपने ही अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है.

‘क्रिकेट के भगवान’ के नाम से मशहूर तेंदुलकर ने गावस्कर के बर्थडे पर शानदार पोस्ट लिखा है. सचिन हमेशा से गावस्कर को अपना आइडल मानते रहे हैं. तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, मेरे बैटिंग आइडल को हैप्पी बर्थडे. एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से सब बैटिंग करना चाहते थे, जब वह बढ़ रहे थे. हैप्पी बर्थडे गावस्कर सर.”

गावस्कर को क्रिकेट से संन्यास लिए 36 साल हो गए लेकिन अभी भी उनके शतकों से आगे सिर्फ 5 बल्लेबाज ही निकल पाए हैं. छोटे कद के गावस्कर ने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों के हौसले पस्त किए. बैटिंग में इस महारत के चलते उन्हें क्रिकेट से ‘लिटिल मास्टर’ नाम भी मिला.