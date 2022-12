इशान किशन के शतक से 'क्रिकेट का भगवान' भी हु्आ खुश, ट्वीट कर कही दिल जीत लेने वाली बात

Sachin Tendulkar on Ishan Kishan: मीरपुर में पहले दोनों वनडे हारने के बाद टीम इंडिया ने चटगांव में बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया. चोटिल रोहित शर्मा की जगह तीसरे वनडे में ओपनिंग करने आए इशान किशन ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक ठोक कर नया इतिहास रच दिया और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

इशान किशन ने अपना पहला वनडे शतक जड़ा और फिर 24 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 210 रनों की दोहरी शतकीय पारी खेली. वनडे में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज का यह सबसे तेज दोहरा शतक है. किशन ने 126 गेंदों पर दोहरा शतक ठोक दिया. वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले दोहरा शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी अब इशान के शतक पर अपना रिएक्शन दिया है.

‘क्रिकेट का भगवान’ के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” एक शानदार पारी! आज आपने जो पारी खेली है, वह दोगुनी सराहना की भी हकदार है ईशान किशन! विराट कोहली की भी शानदार पारी. बहुत बधाई!”