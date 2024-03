सचिन तेंदुलकर ने अनंत-राधिका को दी क्रिकेट वाली बधाई, बोले- LBW, मतलब भी बताया

Sachin Tendulkar Special Wishes to Anant Ambani-Radhika Merchant After Pre-Wedding Function: नई दिल्ली. देश के बिजनेस तायकून मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के छोटे बेटे अनंत अंबानी (Anant Ambani) और राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) के प्री वेडिंग फंक्शन पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें हैं. यह जोड़ी इस साल 12 जुलाई को शादी के बंधन में बधेंगे. इससे पहले उनके प्रीवेडिंग फंक्शन में देश और दुनिया की कई खास और बड़ी हस्तियां उन्हें शुभकामनाएं देनें यहां पहुंचीं. इस मौके पर दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी इस कपल को नई साझा जिंदगी की शुभकामनाएं दी हैं. सचिन ने अपने क्रिकेट स्टाइल में इस कपल को विश किया.

सचिन भी अंबानी परिवार के घर जामनगर, गुजरात में आयोजित हुए इस शादी कार्यक्रम में शरीक हुए थे. सचिन ने इस कपल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, ‘द LBW- का यहां मतलब है- लव, ब्लेसिंग्स और विशेज (प्यार, आशीर्वाद और दुआएं) हैं. खूबसूरत जोड़ी को शुभकामनाएं.’

The ‘LBW’ here stands for Love, Blessings, and Wishes for Anant and Radhika!

Best wishes to the beautiful couple. pic.twitter.com/L14RvNefXH

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 4, 2024