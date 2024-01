IND vs SA: एक दिन में 23 विकेट, Sachin Tendulkar भी हैरान, एक्स पर बोले- अवास्तविक

नई दिल्ली. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच से दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी हैरान हैं. उन्होंने कहा कि 24 (साल 2024) की शुरुआत एक ही दिन में 23 विकेट से. अवास्तविक! है. तेंदुलकर ने यहां इशारों ही इशारों में टेस्ट क्रिकेट के ऐसे खेल पर चिंता जताई है.

दुनिया के इस महान बल्लेबाज ने केपटाउन टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, ’24 (साल 2024) में क्रिकेट ऐसा शुरू हुआ है कि एक ही दिन में 23 विकेट गिर गए. अवास्तविक! जब साउथ अफ्रीका ऑलआउट हुई थी, तब मैंने फ्लाइट पकड़ी थी, और अब मैं घर पर हूं, टीवी दिखा रहा है साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट (दूसरी पारी के) गंवा दिए. मैंने क्या मिस कर दिया.’

Cricket in ‘24 begins with 23 wickets falling in a single day.

Unreal!

Boarded a flight when South Africa was all out, and now that I’m home, the TV shows South Africa has lost 3 wickets.

What did I miss?#SAvIND

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 3, 2024