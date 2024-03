सचिन तेंदुलकर ने ईशान किशन को दिखाया आईना, घरेलू क्रिकेट में खेलने की नसीहत

मुंबई. हाल ही में कुछ युवा खिलाड़ी इसलिए चर्चा में आए कि वह रणजी ट्ऱॉफी खेलने से बच रहे थे और आगामी आईपीएल की तैयारियों में जुटना चाह रहे थे. युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) खूब विवादों में आए, जिसका खामियाजा उन्हें BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोकर चुकाना पड़ा है. अब महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने इन खिलाड़ियों को इस घरेलू टूर्नामेंट में खेलने की नसीहत दी है. तेंदुलकर ने यहां किसी का नाम तो नहीं लिखा लेकिन इशारा साफ है कि आखिर क्यों मास्टर ब्लास्टर ने इस बात पर जोर दिया है. उन्होंने घरेलू क्रिकेट को तवज्जो देने के लिए बोर्ड की जमकर तारीफ भी की है.

उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहा, ‘जब भारतीय खिलाड़ी अपनी घरेलू टीमों के लिए खेलते हैं, तो इससे युवाओं के खेल की गुणवत्ता बढ़ती है और कभी-कभी नई प्रतिभा की पहचान होती है. इससे राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी को कभी-कभी बुनियादी बातों को फिर से खोजने का मौका मिलता है’

The Ranji Trophy semi-finals have been riveting! @MumbaiCricAssoc’s march into the finals was aided by a brilliant batting recovery, while the other semi-final hangs in the balance going into the last day – Madhya Pradesh need 90+ runs to win, Vidarbha need 4 wickets.…

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 5, 2024