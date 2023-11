26/11 Mumbai Attacks: सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक; क्रिकेट जगत ने मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: 26 नवंबर 2008 को आज ही के दिन पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने मुंबई के दो होटलों पर दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमला किया था. मुंबई आंतकी हमले (26/11 Mumbai Terror Attacks) की 15वीं बरसी पर बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. 10 आंतकवादियों के द्वारा किए गए उस आतंकी हमले में 160 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर क्रिकेट जगत ने मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है.

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ” 26/11 को मुंबई और भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक के रूप में याद किया जाएगा. हमले में जिन लोगों और प्रियजनों की जान चली गई, वे हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में रहेंगे. मेरे मन में उन सभी लोगों के लिए बहुत प्यार और सम्मान है, जिन्होंने सबसे कठिन समय में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया. हम उन्हें कितना भी धन्यवाद दें, वह कभी भी पर्याप्त नहीं होगा.”

26/11 will be remembered as one of the darkest days in the history of Mumbai and India. The people who lost their lives and loved ones in the attack will always be in our prayers. I have tremendous love and respect for everyone who fought in the darkest times to control the…

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 26, 2023