पाकिस्तान को देने चले थे बड़ी सलाह, सचिन तेंदुलकर ने ले लिए शोएब अख्तर के मजे

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की धमाकेदार जीत ने एक बार फिर भारतीय फैंस को झूमने का मौका दे दिया. 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेले गए वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने आसानी से हथियार डाल दिए. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और महज 192 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. इसके जवाब में टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी पारी के दम पर 31वें ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया.

इस मैच के गवाह सचिन तेंदुलकर भी बने जिन्होंने स्टेडियम में बैठकर खेल का मजा लिया. सचिन ने मैच के अलावा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के भी काफी मजे लिए. दरअसल, भारत-पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले शोएब ने अपनी टीम को रिलेक्स होकर खेलने की सलाह दी. उन्होंने एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वह सचिन को आउट करने के बाद सेलिब्रेट करते नजर आ रहे थे. उन्होंने लिखा था- कल अगर कुछ ऐसा करना है तो ठंड रख.”

शोएब की इस पोस्ट का सचिन ने भारत की जीत के बाद करारा जवाब दिया. सचिन ने शोएब को रिप्लाई में लिखा, “मेरे दोस्त, आपकी सलाह फॉलो की और सबकुछ बिल्कुल ठंडा रखा.”

क्रिकेट के भगवान का जवाब देखने के बाद शोएब के सुर बदल गए और उन्होंने बेहद ही सरल अंदाज में लिखा, “मेरे दोस्त, आप इस खेल की शोभा बढ़ाने वाले सर्वकालिक महान खिलाड़ी और इसके सबसे बड़े एम्बेसडर हैं. हमारा दोस्ताना मज़ाक निश्चित रूप से इसे नहीं बदलेगा.”

My friend you’re the greatest player of all times to have graced the game and the biggest ambassador of it.

Our friendly banter doesn’t change that for sure. https://t.co/yyWuYhbby8

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 14, 2023