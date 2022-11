टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. इस हार के भारतीय टीम की चारों ओर जमकर आलोचना हो रही है. हालांकि इन आलोचनाओं के बीच दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम का बचाव किया है. सचिन ने साथ ही भारतीय फैंस से खास अपील भी की है.

सचिन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘‘ इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली हार काफी निराशाजनक है. हमें इसे स्वीकार करना होगा कि हमने बोर्ड पर अच्छा स्कोर नहीं लगाया. हमारे लिए यह एक कठिन मैच था. यह हार निराशाजनक है. 168 रनों का स्कोर एडिलेड में काफी नहीं था, क्योंकि मैदान की शेप इस तरह की है. साइड बाउंड्री छोटी हैं. यहां 190 और उसके आसपास का स्कोर ठीक रहता. हमने बोर्ड पर बड़ा स्कोर नहीं लगाया. इसके बाद हम विकेट लेने में सफल नहीं हो पाए. इंग्लैंड मजबूत टीम है. ’’

सचिन तेंदुलकर ने भारतीय फैंस से की खास अपील

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ हम भारतीय क्रिकेट के शुभचिंतक हैं. लेकिन अपनी टीम का आकलन इस प्रदर्शन के आधार पर नहीं करें. हम दुनिया की नंबर एक टी20 टीम भी रहे हैं. नंबर वन पर रातोंरात नहीं पहुंचा जाता. इसके लिये लंबे समय तक अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है जो इस टीम ने खेली है. खेल में उतार चढाव आते रहते हैं. हम हमेशा नहीं जीत सकते. हमें एक साथ रहना होगा.’’