ऐसे कौन देता है बधाई? सचिन ने वीरेंदर सहवाग को किया 'बोरिंग' बर्थडे विश

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग आज यानी 20 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. साल 1978 को आज ही के दिन दिल्ली के नजफगढ़ में जन्में सहवाग 45 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर उनको फैंस और क्रिकेट जगत से ढेर सारी बर्थडे की शुभकामनाएं मिल रही है. इस बीच महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अनोखे अंदाज में सहवाग को बर्थडे विश किया है. सचिन का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सचिन तेंदुलकर ने वीरेंदर सहवाग को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, “जब मैंने एक बार वीरू से स्लो खेलने और क्रीज पर टिके रहने के लिए कहा, तो उसने कहा, “ठीक है” और फिर अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया. उस व्यक्ति को जन्मदिन की शुभकामनाएं जिसे मैं जो भी कहता था उसे उसका उल्टा करना पसंद था. तो, मैं कहने जा रहा हूं, कृपया वीरू, आपका जन्मदिन बोरिंग हो.”

When I once told him to go slow and stay on the crease, he said, “ok” and then smashed the very next ball for four. Happy birthday to the man who likes to do exactly the opposite of what I say.

So, I am going to say, please have a boring birthday, Viru. 🙃 pic.twitter.com/i45fSXvvtV

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 20, 2023