वानखेड़े में लगा Sachin Tendulkar का 22 फीट स्टैच्यू, क्रिकेट के भगवान ने किया अनावरण

मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ भारत के वर्ल्ड कप मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की 22 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया. सचिन तेंदुलकर ने खुद अपने स्टेच्यू का अनावरण किया. इस मौके पर सचिन की वाइफ अंजलि और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर भी मौजूद रही.

सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बीसीसीआई सचिव जय शाह, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, एनसीपी प्रमुख और पूर्व बीसीसीआई और आईसीसी प्रमुख शरद पवार, एमसीए अध्यक्ष अमोल काले और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे. यह प्रतिमा तेंदुलकर के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित है.

#WATCH | Statue of Cricket legend Sachin Tendulkar unveiled at Wankhede Stadium in Mumbai. https://t.co/GbeURccO7X pic.twitter.com/S0wRWttUnY

— ANI (@ANI) November 1, 2023