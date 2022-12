WATCH: मैदान में नहीं, हजारों फीट की ऊंचाई पर 'सचिन-सचिन' से गूंजा आसमान, गॉड ऑफ क्रिकेट ने फैंस पर यूं लुटाया प्यार

दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) उन शख्सियतों में से एक हैं, जिनकी लोकप्रियता ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में है. पूर्व कप्तान सचिन दो दशकों से भी अधिक समय तक भारतीय क्रिकेट टीम का चेहरा रह चुके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के लगभग एक दशक के बाद भी लेकिन उनकी फैन-फॉलोइंग कम नहीं हुई है.

‘गॉड ऑफ क्रिकेट’ के नाम से मशहूर महान बल्लेबाज के कदम जब मैदान पर पड़ते थे तो ‘सचिन-सचिन’ के शोर से पूरा स्टेडियम गूंज जाता था. ऐसा ही नजारा एक बार फिर से उस समय देखने को मिला जब हजारों फीट की ऊंचाई पर भी ‘सचिन-सचिन’ की शोर सुनाई दी.

हजारों फीट की ऊंचाई पर ‘सचिन-सचिन’ से गूंजा आसमान

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान कई बार फैंस को चीयर करने का मौका दिया है. हालांकि करीब एक दशक पहले संन्यास लेने के बाद सचिन अब भी फैंस के दिलों पर छाए हुए रहते हैं. फैंस अपने बीच सचिन को पाकर खुशी से झूम जाते हैं. इसका एक नजारा उस समय देखने को मिला जब हजारों फीट की ऊंचाई पर एक फ्लाइट में ‘सचिन-सचिन’ का शोर सुनने को मिला. खास बात यह थी कि सचिन खुद भी इस फ्लाइट में बैठे थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

फ्लाइट में मौजूद अन्य यात्रियों को जैसे ही पता चला कि सचिन भी उनकी ही फ्लाइट से यात्रा कर रहें तो उन सभी ने एक साथ ‘सचिन-सचिन’ शोर मचाना शुरू कर दिया. यह नजारा देखकर ऐसा लगा कि मानो यह शोर फ्लाइट में नहीं बल्कि स्टेडियम में गूंज रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सचिन ने भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.