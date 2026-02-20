By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दुखद: क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला, मैदान पर ही अंपायर की मौत
उत्तर प्रदेश में खेले जा रहे एक मैच के दौरान ड्रिंक्स के समय पर मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया. अंपायर मानिक गुप्ता की इससे मौत हो गई.
क्रिकेट मैदान पर मधुमक्खियों के हमले से एक मैच की खुशियां तब गम में बदल गईं, जब इस हमले से एक अंपायर की मौत हो गई. उत्तर प्रदेश में उन्नाव के सपरू स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में ड्रिंक्स ब्रेक का समय था, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर पानी पीकर अपनी थकान मिटा रहे थे. इस दौरान मैच में अंपायरिंग कर रहे दोनों अंपायर भी वहां मौजदू थे, तभी मधुमक्यिों के झुंड ने हमला कर दिया और इस हमले में मानिक गुप्ता की जान चली गई.वह कानपुर क्रिकेट सर्किट में जानेमाने अंपायर थे और वह कानपुर क्रिकेट असोसिएशन से भी जुड़े हुए थे.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मानिक के भाई अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि उनके भाई मानिक अपना मैच खत्म कर चुके थे और पास में ही खेले जा रहे एक अन्य मैच के दौरान ड्रिंक ब्रेक के दौरान अपने साथी अंपायर से बातचीत करने पहुंचे थे. तभी वहां मौजूद लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. इस दौरान जब सभी खुद को मधुमक्खियों के इस हमले से बचाने की कोशिश कर रहे थे तो इस प्रयास में अपना संतुलन खोकर मानिक गिर गए और तब सभी मधुमक्यिों ने उनके पूरे शरीर पर काटना शुरू कर दिया. उनके इन जहरीले डंकों के जहर से उनकी जान चली गई.
मानिक पिछले 30 सालों से अंपायरिंग कर रहे थे वह राज्य पैनल अंपायर का हिस्सा थे. मानिक गुप्ता के दोस्त अंपायर जगदीश शर्मा ने कहा, ‘हम पर मधुमक्खियों को झुंड ने हमला कर दिया था. हम दौड़ पड़े लेकिन क्योंकि मानिक भाई उम्रदराज थे वह मधुमक्खियों से दूर नहीं भाग पाए, जो सभी लोग मैदान लेटे हुए थे उन सभी को मधुमक्खियों ने हमला किया था लेकिन मानिक पर यह हमला गंभीर था.’
मानिक के एक पड़ोसी ने बताया कि मानिक अपने क्षेत्र में जानेमाने अंपायर थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन क्रिकेट के सेवा में बिता दिया. वह बीते कई दशक से अंपायरिंग कर रहे थे. वह क्रिकेट को पूरी तरह समर्पित थे. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. वह कानपुर क्रिकेट असोसिएशन के सदस्य भी थे और कानपुर क्षेत्र में प्रतिष्ठित अंपायर थे.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें