PCB का एक और गजब फैसला, इस पूर्व कप्तान को दिया हेड कोच बनने का ऑफर
पाकिस्तान ने सरफराज अहमद के नेतृत्व में ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी 2017 का खिताब जीता था. तब पाकिस्तान ने विराट कोहली की कप्तानी वाली भारत को हराकर यह उपलब्धि हासिल की थी.
हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप से पिट कर गया पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने टेस्ट क्रिकेट पर जोर देने की शुरुआत की है. इस कड़ी में उसने सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद (Sarfraz Ahmed) को अपनी सीनियर टीम का हेड कोच बनाने की पेशकश की है. इससे पहले पाकिस्तान ने टेस्ट टीम की कोचिंग पूर्व क्रिकेटर अजहर महमूद को दी थी, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के साथ आपसी सहमति से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने सरफराज को यह जिम्मेदारी देने का फैसला किया है. फिलहाल उसे अपने ऑफर पर सरफराज की हां या न का इंतजार है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, PCB ने पूर्व कप्तान सरफराज अहमद के सामने यह प्रस्ताव रख दिया है. अगर सरफराज इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो वह सबसे कम उम्र के हेड कोच होंगे. वह सिर्फ 38 साल के हैं. यह पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का कोच था, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कोच थे. हालांकि इस टूर्नामेंट में यह टीम सुपर 6 राउंड में बाहर हो गई.
हालांकि इससे पहले वह पाकिस्तान शाहीन्स और अंडन 19 टीम के भी मैनेजनर और कोच रहे. तब पाकिस्तान ने एशिया कप राइजिंग स्टार और जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था.
सरफराज की बात करें तो वह टेस्ट क्रिकेट में 2023 तक एक्टिव थे, तब वह पर्थ में खेले गए टेस्ट मैच का वह हिस्सा थे, जो उनके करियर का अंतिम टेस्ट साबित हुआ. सरफराज ने अपने करियर में 54 टेस्ट मैच खेलकर 3031 रन बनाए. उन्होंने अपने करियर में 4 शतक और 21 हाफ सेंचुरी जमाईं. इस फॉर्मेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 118 रहा, जबकि विकेट के पीछे उन्होंने 160 कैच और 22 स्टंप भी किए.
पाकिस्तान का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत इस साल टेस्ट मैचों का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, जिसमें मई में बांग्लादेश में दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. इसके बाद वह वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का दौरा करेगा.
पाकिस्तान ने अपनी अंतिम टेस्ट सीरीज पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी धरती पर खेली थी, जो 1-1 से ड्रॉ रही थी. उस सीरीज में पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद ने अंतरिम मुख्य कोच की भूमिका निभाई थी.
