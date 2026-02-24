Hindi Cricket Hindi

Sahibzada Farhan Became New Sixer King Of Pakistan Smashed Most Sixes In Single Edition Of T20 World Cup

साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप का बनाया रिकॉर्ड, बन गए पाकिस्तान के नए सिक्सर किंग

टी20 वर्ल्ड कप एक एडिशन में अब तक 12 छक्के जड़ चुके युवा ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान की ओर से नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

साहिबजादा फरहान @ICC/x

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के इनफॉर्म बल्लेबाज साहिबजादा फरहान 65 बॉल में 63 रन ठोककर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में लाने की भरपूर कोशिश की थी. लेकिन हैरी ब्रूक की तूफानी सेंचुरी के चलते पाकिस्तान यह मैच हार गया. लेकिन 45 बॉल में 7 चौके और 2 छक्के जमाने वाले ब्रूक इस दौरान पाकिस्तान के नए सिक्सर किंग भी बन गए. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने छक्कों का नया रिकॉर्ड बना दिया. हालांकि यह खास रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद भी उन्हें मायूस ही होना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान की टीम यहां जीत से महरूम रह गई और इंग्लैंड ने उसे हराकर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. उसने इस टूर्नामेंट में लगतार 5वीं बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है.

मोहम्मद रिजवान को छोड़ा पीछे

फरहान पाकिस्तान की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप के एक एडीशन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस वर्ल्ड कप में फरहान अब तक 13 छक्के लगा चुके हैं. वहीं, T20 वर्ल्ड कप 2021 में रिजवान ने 12 छक्के लगाए थे.

फरहान ने जड़ी फिफ्टी

फरहान ने ग्रुप स्टेज की अपनी शानदार फॉर्म को इंग्लैंड के खिलाफ भी जारी रखा. एक छोर से विकेट गिरने के बावजूद वह क्रीज पर डटे रहे, और उन्होंने 45 गेंदों में 63 रनों की दमदार पारी खेली. यह इस टी20 वर्ल्ड कप में उनकी दूसरी हाफ सेंचुरी हैं और वह अब तक एक शतक भी जमा चुके हैं. अपनी इस इनिंग के दौरान फरहान ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. उन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े. वहीं, चौथे विकेट के लिए फखर जमा संग मिलकर 49 रनों की साझेदारी जमाई.

फरहान को छोड़कर पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर दिखे बेअसर

हालांकि, फरहान के अलावा पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाज रनों के लिए तरसते हुए नजर आए। सैम अयूब सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए तो कप्तान सलमान आगा महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे. फखर जमान अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 16 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, बाबर आजम 24 गेंदों में 25 रन बनाने के बाद जेमी ओवरटन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए.

इंग्लैंड के खिलाफ 164 रन बना पाया पाकिस्तान

मोहम्मद नवाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे तो विकेटकीपर-बल्लेबाज उस्मान खान सिर्फ 8 रन ही बना सके. शादाब खान ने 11 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसके दम पर पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 164 रन लगाने में सफल रही. इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में लियाम डॉसन ने 4 ओवर में महज 24 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए. वहीं, जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

(आईएएनएस एजेंसी से)

Add India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/