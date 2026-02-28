By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
PAK vs SL: साहिबजादा फरहान ने लगाई रिकॉर्ड सेंचुरी, टी20 वर्ल्ड में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज
पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में सेंचुरी लगाकर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. वह टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ करो या मरो के मैच में कमाल की बल्लेबाजी की. शनिवार, 28 फरवरी को पल्लेकल में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के इस मैच में इस सलामी बल्लेबाज ने सेंचुरी लगाई. उनकी इस पारी के दम पर पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 212 रन का स्कोर बनाया. अपनी पारी से साहिबजादा फरहान ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 59 गेंद पर सेंचुरी पूरी की. वह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक एडिशन में दो सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए.
फरहान इस पारी में टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. उन्होंने 37 रन के निजी स्कोर पर पहुंचने के बाद चौका लगाया. और इसके साथ ही उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. कोहली ने 2014 में बांग्लादेश में खेले गए वर्ल्ड कप में 319 रन बनाए थे. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम कर ली. फरहान टी20 वर्ल्ड कप में दो शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए. वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम भी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दो सेंचुरी हैं. गेल ने 2007 और 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई थीं. लेकिन एक ही एडिशन में किसी और बल्लेबाज ने दो शतक नहीं लगाए थे.
अपनी पारी में साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों का सामना किया और 9 चौके और पांच छक्के लगाए. उनके ओपनिंग पार्टनर फखर जमां ने 42 गेंद पर 84 रन बनाए. पाकिस्तान की टीम ने इस मैच मे फखर के साथ पारी का आगाज करने का फैसला किया जो सही साबित हुआ.
पाल्लेकल में श्रीलंका ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया. पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़े. यह टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही. इससे पहले साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में सेंचुरी लगाई थी. यह मैच सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो पर खेला गया था.
पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसे श्रीलंका को 147 या उससे कम के स्कोर पर रोकना होगा. अगर वह ऐसा कर लेता है तो न्यूजीलैंड को पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. पाकिस्तान का पहला मैच बारिश से धुल गया था. इसके बाद उसे इंग्लैंड से हार मिली. इंग्लैंड ने सुपर 8 में अपने तीनों मैच जीते हैं और वह पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. वहीं न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया था. उसे अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड से हार मिली थी.
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 का पहला मैच बारिश से धुल गया था. इसके बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड से हार मिली. अपने इस आखिरी सुपर 8 मैच में पाकिस्तान को 64 या उससे ज्यादा अंतर से जीतना होगा.
