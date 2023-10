ग्वांगझू: भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम एशियन गेम्स 2023 में उतर चुकी है. अपने पहले मैच में उसका सामना नेपाल से हो रहा है. नेपाल की टीम ने मंगोलिया को अपने पहले मुकाबले में हराया था. भारतीय टीम को रैंकिंग के आधार पर क्वॉर्टर फाइनल में जगह मिली है. भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम भी सीधा क्वॉर्टर फाइनल में पहुंची है. इस मुकाबले में भारत की ओर से साई किशोर ने डेब्यू किया. भारत का यह युवा खिलाड़ी इस मौके पर भावुक हो गया और उसके आंसू बह निकले.

भारत की ओर से कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इससे पहले जब दोनों देशों के राष्ट्रगान बजे तो साई किशोर की आंखों में आंसू आ गए. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में पुरुष टीम को खेलने के लिए क्रिकेट टीम भेजी है. भारतीय महिला टीम ने पहले ही इस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. इस मुकाबले में भारत के लिए साई किशोर के साथ ही विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को डेब्यू का मौका मिला.

तमिलनाडु के रहने वाले किशोर भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बहुत बड़े फैन हैं. उनका गेंदबाजी ऐक्शन भी इस दिग्गज भारतीय स्पिनर से काफी प्रभावित है. तमिलनाडु के लिए डेब्यू करते हुए उन्होंने अश्विन के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था. साई किशोर अश्विन से इतने प्रभावित हैं कि उनकी जर्सी का नंबर और ट्विटर हैंडल भी 99 है.

Sai Kishore in tears during the national anthem…!!!

He is making his International debut for India. pic.twitter.com/dBKBjR4Wgj

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 3, 2023