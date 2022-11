T20 World Cup 2022 Final: इंग्‍लैंड क्रिकेट टीम ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेले गए फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से पीटकर आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया. इंग्‍लैंड ने दूसरी बार टी20 वर्ल्‍ड कप का खिताब जीता है. उसकी इस खिताबी जीत में ऑलराउंडर सैम करन (Sam Curran) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान कमाल का प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट (Player of the tournament) अपने नाम किया.

करन ने मैच के दौरान पहले तो मोहम्मद रिजवान को बोल्ड करके इंग्लैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इसके बाद उन्होंने मुकाबले में चार ओवर में केवल 12 रन खर्च किए और तीन बड़े विकेट अपने नाम किए. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल में मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया. करन ने इस तरह पूरे टूर्नामेंट में 6.52 रन प्रति ओवर की इकोनामी रेट से कुल 13 विकेट चटकाए और इसकी बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया.

विराट कोहली सहित 8 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए रचा इतिहास

आईसीसी ने शुक्रवार को 9 ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं. भारत से इसमें विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव जबकि पाकिस्तान से शादाब खान, शाहीन अफरीदी इस लिस्ट में शामिल थे। वहीं, इंग्लैंड से सैम करन, जोस बटलर, एलेक्स हेल्स, जिम्बाब्वे से सिकंदर रजा और श्रीलंका से वानिंदु हसरंगा का नाम इस संभावित लिस्ट में था, लेकिन अब सैम करन ने 8 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है.

टी2o विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतने वाले पहले गेंदबाज

बाएं हाथ के इस इंग्लिश गेंदबाज ने इसके साथ ही एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. सैम करन टी2o विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीतने वाले टूर्नामेंट के इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह प्रतिष्ठित पुरस्कार, शाहिद अफरीदी (2007), तिलकरत्ने दिलशान (2009), केविन पीटरसन (2010), शेन वॉटसन (2012), विराट कोहली (2014 और 2016) और डेविड वार्नर (2021) ने जीता था.