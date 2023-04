आखिरी ओवर में क्या था Sandeep Sharma का प्लान, धोनी के खिलाफ गेंदबाजी करने को लेकर कही बड़ी बात

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने 15 साल बाद एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स को उसके घरेलू मैदान–चेपॉक स्टेडियम में धूल चटा दी. मध्यम तेज गेंदबाज संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) तीन रन से मिली राजस्थान की इस जीत के असली हीरो रहे, जिन्होंने दुनिया के दो सबसे बेस्ट फिनिशर-एमएस धोनी और रवींद्र जडेजा के खिलाफ गेंदबाजी की और चेन्नई को अंतिम ओवर में 21 रन बनाने से रोक दिया.

संदीप शर्मा ने मैच के बाद खुलासा किया है कि दुनिया के दो सबसे बेस्ट फिनिशर के खिलाफ अंतिम ओवर में उनका क्या प्लान था. उन्होंने साथ ही धोनी के खिलाफ गेंदबाजी करने को लेकर भी अपनी दिल की बात रखी. चेन्नई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन की दरकार थी.

रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने यहां गेंद युवा कुलदीप सेन को देने की बजाए अनुभवी संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) को दे दी. लेकिन ओवर की पहली 3 बॉल पर तो यह उनका गलत फैसला दिख रहा था.धोनी ने संदीप शर्मा को लगतार दो छक्के जड़ दिए थे. इसके बाद लग रहा था कि रॉयल्स के हाथ से यह मैच निकल चुका है. लेकिन इसके बाद अंतिम 3 बॉल पर संदीप शर्मा ने अपना अनुभव झोंकते हुए मैच का पासा फिर पलट कर रॉयल्स को जीत दिला दी.

संदीप ने मैच के बाद अपने प्लान का खुलासा करते हुए कहा, ” नेट्स में मैं अच्छे यॉर्कर डाल रहा था, इसलिए मैंने अंतिम ओवर में यॉर्कर डालने का ही सोचा. हालांकि जब ओवर द विकेट से काम नहीं चला, तो मैं राउंड द विकेट से आया और एंगल बदलना मेरे काम आया.”