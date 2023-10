OMG! जीत के लिए चाहिए थे 72 रन, 11वें नंबर के बल्लेबाज ने नामुमकिन को कर दिया मुमकिन

ऑस्ट्रेलिया में इस समय घरेलू वनडे टूर्नामेंट मार्श कप (Marsh Cup) खेला जा रहा है. टूर्नामेंट में हाल के समय में कुछ बड़े रिकॉर्ड बनते देखने को मिले हैं. जहां 8 अक्टूबर को सबसे तेज लिस्ट ए शतक लगा तो वहीं 400 प्लस स्कोर बनता देखा गया और अब एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. मार्श कप में रविवार को न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड (Queensland vs NSW) के एक जबर्दस्त मुकाबला हुआ.

इस मैच में क्वींसलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय तक अपने नौ विकेट खो चुकी थी और उसे जीत के लिए 72 रन बनाने थे. लेकिन टीम की आखिरी जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी. ऐसे में 11वें नंबर के खिलाड़ी ने आकर छक्का लगा दिया और टीम को शानदार जीत दिला दी.

ये 11वें नंबर के खिलाड़ी केन रिचर्डसन थे, जिन्होंने 36 रन की नाबाद पारी खेली. रिचर्डसन ने गुरिंदर संधु के साथ मिलकर आखिरी विकेट के लिए 73 रन की अटूट साझेदारी की. मार्श कप के इतिहास में 10वें विकेट के लिए यह सबसे बड़ी साझेदारी है.

