WPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दी बड़ी जिम्मेदारी, महिला प्रीमियर लीग में इस रोल में आएंगी नजर

महिला प्रीमियर लीग (Women’s Premier League) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने लीग के पहले सीजन के लिए भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) को अपना नियुक्त किया है. सानिया ने हाल ही में टेनिस से संन्यास ली है और वह WPL 2023 में RCB की कैंप में नजर आएंगी.

सानिया का यह कदम महिला खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगा. उन्हें क्रिकेट से प्यार है और उन्हें अक्सर क्रिकेट स्टेडियमों में देखा गया है. भारतीय टेनिस दिग्गज ने हाल ही में रोहन बोपन्ना के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल के फाइनल में जगह बनाई थी.

उन्होंने कहा, ” यह एक अद्भुत मैच था, बहुत सारी नर्वस थी. यह मेरा आखिरी स्लैम है और रोहन के साथ खेलना बहुत खास है. जब मैं 14 साल की थी तब वह मेरा पहला मिश्रित युगल जोड़ीदार था और आज मैं 36 साल की हूं और वह 42 साल का है और हम अभी भी खेल रहे हैं, हमारे बीच एक मजबूत रिश्ता है.”

6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सानिया मिर्जा आरसीबी प्ले बोल्ड दर्शन में एकदम फिट हैं. चाहे वह क्रिकेट हो या टेनिस, एथलीटों की एक ही श्रेणी होती है. सभी खिलाड़ी अपने खेल से प्यार करते हैं और अपने खेल में दबाव की स्थिति का सामना करते हैं. सानिया मिर्जा ने अपने 6 ग्रैंड स्लैम और 43 डब्ल्यूटीए खिताबों के शानदार करियर में 20 साल तक शानदार प्रदर्शन किया.

सानिया ने छह ग्रैंड स्लैम खिताबों में से तीन मिश्रित युगल ट्राफियां हैं जोकि उन्होंने महेश भूपति (2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 फ्रेंच ओपन) और ब्राजीलियाई ब्रूनो सोरेस (2014 यूएस ओपन) के साथ जीतीं हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अध्यक्ष राजेश वी मेनन ने मेंटर के रूप में सानिया मिर्जा की नियुक्ति पर कहा, ” हम आरसीबी महिला टीम की मेंटर के रूप में सानिया मिर्जा का स्वागत करते हुए खुश और सम्मानित महसूस कर रहे हैं. वह अपने खेल करियर में कई चुनौतियों के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत, जुनून और दृढ़ संकल्प से उपजी सफलता के साथ एक आदर्श रोल मॉडल हैं.”