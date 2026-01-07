By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास पर संजय मांजरेकर ने उठाए सवाल, वनडे खेलने पर बोले- आसान फॉर्मेट चुना
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट करियर का 41वां शतक जमाया तो इस मौके पर संजय मांजरेकर को विराट कोहली याद आ गए. उन्होंने कहा जब जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन इस फॉर्मेट में एक्टिव हैं तो फिर सुपरफिट रहने वाले विराट कोहली क्यों नहीं...
भारत के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने एक बार फिर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के खिलाफ अपने तेवर दिखाए हैं. कोहली, जिन्होंने बीते साल भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले अपने टेस्ट करियर से संन्यास का ऐलान कर दिया था. अब जब इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने सिडनी टेस्ट में अपने करियर का 41वां तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने 37वां टेस्ट शतक जमाया तो मांजरेकर को कोहली की याद आ गई. ऐसे में उन्होंने कोहली पर यह तंज कस दिया कि टेस्ट को छोड़कर वनडे में बने रहने का फैसला करना भले उनकी निजी च्वॉइस और अधिकार हो लेकिन उन्होंने मेरी नजर में आसान फॉर्मेट चुना है.
बता दें मॉर्डन डे क्रिकेट में पिछले एक दशक से विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन को फेव 4 की श्रेणी में गिना जा रहा है. ये चारों बल्लेबाज लगभग समान उम्र के हैं , जो एक समय में क्रिकेट खेल रहे हैं. चारों की बल्लेबाजी विश्व क्रिकेट में धूम मचाती आई है. लेकिन विराट कोहली को छोड़कर इनमें से 3 आज भी टेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा बने हुए हैं और रनों का अंबार लगा रहे हैं. लेकिन विराट कोहली ने इस फॉर्मेट में कुछ साल तक संघर्ष करने के बाद उससे संन्यास ले लिया है.
संजय मांजरेकर ने इस मुद्दे पर एक नया वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा, ‘जो रूट टेस्ट क्रिकेट में नई-नई ऊंचाइयां नाप रहे हैं. ऐसे में मेरे दिमाग में विराट कोहली आ रहे हैं. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रिटायरमेंट से पहले 5 साल तक वे इस फॉर्मेट में संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने यह जानने में अपना दिल और आत्मा नहीं लगाई की बीते 5 साल में टेस्ट में उनका औसत सिर्फ 31 ही क्यों रहा?’
View this post on Instagram
इस मौके पर इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘मुझे इससे निराशा होती है, जब जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन टेस्ट में अभी भी अपना नाम कमा रहे हैं, तब विराट कोहली इससे दूर जा चुके हैं.’ उन्होंने कहा, ‘यहां मेरा मुद्दा कोहली का रिटायरमेंट लेना नहीं हैं बल्कि रिटायरमेंट के फैसले में छंटनी वाला रवैया मुद्दा है. सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का समझना ज्यादा आसान होता है.’
उन्होंने कहा, ‘कोहली अगर सभी फॉर्मेट छोड़कर चले जाते तो ठीक होता. लेकिन उनका वनडे क्रिकेट खेलते रहने का फैसला मुझे ज्यादा निराश करता है. यह इकलौता ऐसा फॉर्मेट है, जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए आसान होता है.’
60 वर्षीय मांजरेकर ने अपनी बात को सही साबित करते हुए कहा, ‘जो फॉर्मेट आपका सही में टेस्ट लेता है वह निश्चिततौर पर टेस्ट क्रिकेट ही है. टी20 क्रिकेट की अपनी अलग चुनौतियां हैं और वह सुपरफिट हैं इसलिए और भी ज्यादा लगता है कि वह शायद अपनी लड़ाई जारी रख सकते थे.’
