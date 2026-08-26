ICC और BCCI की किस बात पर भड़के संजय मांजरेकर! बोले- यह खिलाड़ियों के भविष्य के लिए नहीं अच्छा

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर चाहते हैं कि मैदान पर अभद्रता करने वाले खिलाड़ियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, जबकि ICC और BCCI इन मामलों को हल्के में ले रहे हैं.

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कोलंबो टेस्ट में आउट होने के बाद यशसवी जायसवाल @IANS

मैदान पर अभद्रता करने पर खिलाड़ियों पर नहीं हो रही सख्त कार्रवाई

मांजरेकर ने यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पर साधा निशाना

दोनों खिलाड़ियों ने अलग-अलग समय मैदान पर दिखाई अभद्रता

मांजरेकर बोले- ICC और BCCI को करनी चाहिए सख्ती, चेतावनी भी दी

कोलंबो टेस्ट में भारत के युवा ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) मैच की पहली पारी में आउट होने के बाद श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो से भिड़ गए. दोनों खिलाड़ियों में हुई कहासुनी के बाद मामला गरमा गया था. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25-25 फीसदी जुर्माना लगाया है. हालांकि भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर आईसीसी की इस कार्रवाई से नाराज हैं और उनका मानना है कि ऐसे मामलों में आईसीसी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सख्ती से निपटना चाहिए. आप ऐसी गलती करने वाले खिलाड़ियो को हल्की सजा देकर या उनके प्रति नरम रवैया अपना कर खिलाड़ियों को अनुशासनहीनता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

ICC-BCCI की इस बात से नाराज मांजरेकर

मांजरेकर ने इस मौके पर जायसवाल का नाम लेने के साथ-साथ भारत के किशोर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का भी नाम लिया. 15 वर्षीय वैभव हाल ही में भारत A के लिए खेलते हुए ऐसी ही अनुशासनहीनता दिखाई थी. मांजरेकर ने कहा कि अनुशासनहीनता के इन मामलों से निपटने के तरीके को लेकर ICC और BCCI की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि यह दोनों संस्थाएं नरम रवैया अपना रही हैं, जिससे खिलाड़ियों को अनुशासनहीनता के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है.

Dear @icc & @bcci…

Vaibhav for Ind A recently & now Jaiswal… if you keep letting them get away with such behaviour, you train them to repeat such behaviour. It’s not good for the sport & crucially their own future too. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) August 26, 2026

कोलंबो टेस्ट में बिगड़ गए थे जायसवाल

मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, ‘आईसीसी और बीसीसीआई, वैभव ने हाल ही में भारत ​​ए के लिए और अब जायसवाल ने (अनुशासनहीनता दिखाई है). अगर आप उनका इस तरह के व्यवहार में बचाव करते रहेंगे तो आप उन्हें ऐसा व्यवहार दोहराने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं. यह खेल के लिए अच्छा नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है.’

दोनों खिलाड़ियों पर लगा जुर्माना

कोलंबो में दूसरे टेस्ट के पहले दिन मैदान पर हुई कहासुनी के लिए जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो पर उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. दोनों को एक-एक डिमेरिट अंक भी दिया गया. कोलंबो टेस्ट में भारत की पहली पारी के 17वें ओवर में फर्नांडो ने जायसवाल को आउट किया जिसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई थी. जून में 15 वर्षीय बल्लेबाज सूर्यवंशी भारत ए की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका ए के एक खिलाड़ी के साथ तीखी बहस में उलझ गए थे और हाथापाई की नौबत तक आ गई थी.