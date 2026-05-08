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Sanjiv Goenka Will Be Delighted To Hear This From Lsg Captain Rishabh Pant Victory Over Rcb

ऋषभ पंत की ये बात सुनकर खुश हो जाएंगे संजीव गोयनका, RCB पर जीत के बाद LSG के कैप्टन का बयान चर्चा में

RCB vs LSG: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबला जीतने के बाद LSG के कैप्टन ऋषभ पंत ने टीम के मालिक संजीव गोयनका की जमकर तारीफ की. पंत ने बताया कि कैसे संजीव गोयनका ने बुरे दौर में भी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों पर भरोसा किया.

(फोटो क्रेडिट- @LucknowIPL)

IPL 2026: आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला गुरुवार (सात मई) को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच लखनऊ में खेला गया. इस मैच में मिली जीत के बाद कप्तान ऋषभ पंत ने राहत की सांस ली. इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ में खेले गए मुकाबले को डकवर्थ लुइस (डीएलएस) नियम के तहत एलएसजी ने 9 रन से अपने नाम कर लिया. लगातार 6 हार के बाद लखनऊ को ये जीत मिली.

जीत के बाद कैप्टन ऋषभ पंत ने क्या कहा?

RCB के खिलाफ मिली जीत के हीरों ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श रहे. मार्श ने पारी का आगाज करते हुए 56 गेंदों में 111 रनों की विस्फोटक शतकीय पारी खेली. उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया. लेकिन, जब कप्तान पंत मैच के बाद बात करने आए तो उन्होंने इस जीत को टीम के मालिक संजीव गोयनका को समर्पित किया. मैच के बाद बात करते हुए पंत ने कहा कि यह एक मुश्किल सीज़न रहा है. पंत ने कहा कि मैं यह जीत अपनी टीम के मालिक संजीव गोयनका सर को समर्पित करना चाहता हूं. भले ही हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हर मैच से पहले हमारा साथ दिया और हमें आत्मविश्वास दिया, वह हमारी टीम के लिए वाकई बहुत बड़ी बात थी.

बता दें कि बारिश से प्रभावित मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. एलएसजी ने मिशेल मार्श के 56 गेंदों पर 111 रन की मदद से 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए थे. डीएलएस के तहत आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य दिया गया. लेकिन, आरसीबी 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी और 9 रन से मैच हार गई.

मैच में चमका LSG का ये गेंदबाज

लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव इस मैच को जीवन भर याद रखना चाहेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रिंस ने अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. प्रिंस ने विराट कोहली को बोल्ड किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है. 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी के लिए जरूरी था कि विराट कोहली एक छोर संभाल कर रखें. लेकिन प्रिंस यादव ने ऐसा नहीं होने दिया.

प्रिंस एलएसजी की तरफ से पारी की दूसरा ओवर लेकर आए. विराट भी दूसरे ओवर में ही स्ट्राइक पर आए थे. ओवर की पहली गेंद पर रन नहीं बना. दूसरी गेंद पर प्रिंस ने विराट को बोल्ड कर दिया. विराट उस गेंद के मूवमेंट से हैरान थे जो उनके बल्ले को पीछे छोड़ते हुए उनकी विकेट उड़ा ले गई थी. कोहली 2017 के बाद पहली बार आईपीएल में शून्य पर आउट हुए.

बाद में प्रिंस ने बताया कि उनको गेंदबाजी के टिप्स विराट ने ही दिए थे. विराट ने प्रिंस से कहा था कि जिस लेंथ पर मदद मिल रही हो, उसी लेंथ पर गेंदबाजी करते रहो. इस तरह विराट की सलाह को प्रिंस ने उन्हीं के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और उनका विकेट लिया. प्रिंस ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए. उन्होंने विराट के अलावा देवदत्त पड्डिकल और जितेश शर्मा को आउट किया. उनकी घातक गेंदबाजी की वजह से ही 213 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही आरसीबी 203 रन बना सकी और मैच 9 रन से हार गई.

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