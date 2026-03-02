By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलकर क्या बोले संजू सैमसन, बताया- किसने सिखाया रन चेज
संजू सैमसन ने एक छोर को संभाले रख 50 बॉल में 97 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. भारत एक छोर से विकेट गंवाता जा रहा था लेकिन संजू ने मैच को भारत की पकड़ से जाने नहीं दिया.
टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मैच में संजू सैमसन भारत की नैया पार लगाने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे. इस टूर्नामेंट में लगातार मौका नहीं मिलने से खुद पर डाउट कर रहे संजू ने कहा कि इस पारी के दौरान भी ऐसे ख्याल लगातार मन में आ रहे थे कि ‘अगर नहीं हुआ तो क्या होगा’ लेकिन उन्होंने हर बार गेंद खेलने से पहले फोकस किया और वर्तमान में रहकर वह बॉल की मेरिट के लिहाज से खेलते रहे और अंत में वह हासिल कर लिया, जिसकी टीम को उनसे दरकार थी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रन चेज का यह गुण उन्होंने किन दिग्गजों से सीखा.
वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वॉर्टर फाइनल की तरह रहे सुपर 8 मुकाबले में सैमसन ने 50 गेंद में नाबाद 97 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. उन्होंने इस पारी में 12 चौके और 4 छक्के भी जमाए. सैमसन ने मैच के बाद मैच प्रसारणकर्ता से कहा, ‘यह सवाल तो हमेशा चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा.’
उन्होंने कहा ,‘‘ लेकिन जब भी वह ख्याल आता था तो मैं खुद को वर्तमान में ले आता और गेंद को देखकर , खुद पर भरोसा रखकर खेलता रहा ।’’
सैमसन ने कहा कि उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और एम एस धोनी से लक्ष्य का पीछा करना सीखा है ।
उन्होंने कहा ,‘‘ मैं लंबे समय से यह प्रारूप खेल रहा हूं । दस बारह साल से आईपीएल और एक दशक से देश के लिये खेल रहा हूं । अंतिम एकादश में नहीं रहने पर भी डगआउट से देखकर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से सीखा है ।’’
उन्होंने कहा ,‘‘ यह मेरे कैरियर के सबसे बड़े दिनों में से एक है । मेरे लिये यह सब कुछ है । जिस दिन से खेलना शुरू किया, देश के लिये खेलने का सपना देखा था । मुझे इसी दिन का इंतजार था ।’’
