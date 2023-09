संजू का खेल खत्म? सैमसन को फिर ODI टीम से बाहर रखने पर फैंस भड़के, BCCI पर लगाया भेदभाव का आरोप

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए सोमवार को भारतीय टीम की घोषणा (India Squad Announcement) कर दी. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति ने पहले 2 वनडे के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को टीम की कप्तानी सौंपी जबकि रविंद्र जडेजा उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी. बीसीसीआई ने संजू सैमसन (Sanju Samson) को एक बार फिर से भारतीय टीम में जगह नहीं दी है जबकि ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है.

स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) की भी वनडे टीम में वापसी हुई है. चोटिल अक्षर पटेल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है जबकि श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है. अक्षर को बांग्लादेश के खिलाफ सुपर फोर मैच में चोट लगी थी. वह एशिया कप से बाहर हो गए जिनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया था.सुंदर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टीम में बरकरार रखा गया है.

सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने जाने पर फैंस ने बीसीसीआई को लताड़ना शुरू कर दिया है. भारतीय टीम से लगातार नजरअंदाज हो रहे सैमसन को लेकर फैंस मानना है कि बोर्ड इस खिलाड़ी के साथ भेदभाव कर रहा है. वहीं, कुछ फैंस का कहना है कि रोहित सिर्फ अपने चहेते खिलाड़ियों को मौका दे रहा है.

संजू को एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं दी गई जबकि रोहित ने सूर्यकुमार और तिलक को टीम में चुना. संजू आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम की कप्तानी करते हैं जबकि सूर्यकुमार और तिलक आईपीएल में रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस में खेलते हैं. सैमसन ने भारत के लिए आखिरी वनडे मैच वेस्टइंडीज में खेला था.

फैंस का मानना है कि वनडे में शानदार प्रदर्शन होने के बावजूद चयनकर्ताओं और प्रबंधन द्वारा सैमसन के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. सैमसन का 12 वनडे पारियों में औसत 55 और स्ट्राइक रेट 104 और 3 अर्द्धशतक हैं जबकि सूर्या का 25 वनडे पारियों में 2 अर्द्धशतक और केवल 24 का औसत है.

Ruturaj (played 2 odi) is in team,

Tilak (played 1 odi) is in team,

Sky(flop in odis) is in team

But Sanju Samson is still not making it. This is nothing but pure r@c1sm from Rohit & co.#BCCI #SanjuSamson pic.twitter.com/2ImxmeC7PA

— Anurag™ (@SamsonCentral) September 18, 2023