T20 वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन ने बढ़ाई चिंता, न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप शो जारी- चौथी बार फेल

टी20 वर्ल्ड कप में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज चुने गए संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. भारत कीवी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप तैयारियों को परख रहा है.

Sanju Samson Flop Show Continue vs New Zealand in 4th T20i: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की चिंताएं बढ़ाते दिख रहे हैं. इससे पहले फैन्स टीम इंडिया के सिलेक्टर्स और हेड कोच गौतम गंभीर की खूब आलोचनाएं कर रहे थे, जब संजू को हटाकर शुभमन गिल को उनकी जगह खिलाया जा रहा था. लेकिन गिल के लगातार फ्लॉप होने के बाद आखिरकरा टीम मैनेजमेंट ने संजू को वापस उनकी जगह दे दी. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 37 रन बनाने के बाद अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 4 पारियों में फ्लॉप हो गए हैं. बुधवार को विशाखापट्टनम में उन्होंने सेट होने के बाद अपना विकेट गंवा दिया, जबकि पहले ही दबाव में आ चुकी भारतीय टीम को यहां उनसे बहुत उम्मीद थीं.

मिचेल सेंटनर ने किया बोल्ड

31 साल के संजू को यहां कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने पहले ही ओवर में बोल्ड कर दिया, जो भारतीय टीम को इस मैच का तीसरा झटका था. विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारत 216 रनों का पीछा करने उतरा था. टीम की शुरुआत खराब रही, जब अभिषेक शर्मा पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए. दूसरे ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव (8) भी चलते बने.

संजू पर सेंटनर हर बार हावी

इसके बाद संजू ने रिंकू सिंह के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़ लिए थे और वह भारत की पारी को पटरी पर ला ही रहे थे कि पावरप्ले के बाद बॉलिंग करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने उन्हें अपनी लेंथ बॉल पर बोल्ड कर दिया. इस लेफ्टआर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने संजू अभी तक हर बार मुश्किल में ही दिखे हैं. इसके अलावा वह अंदर आती गेंदों पर भी कई बार आउट होते दिखे हैं.

T20 वर्ल्ड कप से पहले बढ़ी भारत की चिंता

टी20 वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया उनकी ओपनिंग के साथ खेलने उतरती है तो यह भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है. क्योंकि अब ज्यादातर टीमें उनके खिलाफ यही रणनीति अपनाती दिखेंगी. बता टी20 फॉर्मेट में संजू इस लेफ्टआर्म स्पिनर के खिलाफ तीसरी बार बैटिंग पर थे. लेकिन उन्होंने बोल्ड होकर अपने लिए भी चिंताएं बढ़ा ली हैं. यह बल्लेबाज कीवी टीम के खिलाफ इस सीरीज की 4 पारियों में सिर्फ 40 ही रन बनाए हैं, जिसमें से 24 रन का योगदान उनका आज ही आया है. इससे पहले उन्होंने 10, 6 और 0 को योगदान दिया था.

T20 वर्ल्ड कप में संजू का विकल्प लेकर उतरा है भारत

वह अपने टी20 करियर में सेंटनर की अब तक 10 ही गेंदें खेल पाए हैं और उनके खिलाफ सिर्फ 2 ही रन बना पाए हैं, जबकि सेंटर ने तीनों पर उन्हें अपना शिकार बनाया है. वैसे संजू अगर समय रहते फॉर्म में नहीं आते हैं तो टी20 वर्ल्ड कप में भारत के पास तब ईशान किशन के रूप में ओपनिंग बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में तगड़ा विकल्प भी मौजूद होगा. लेकिन संजू के फैन्स और भारतीय टीम मैनेजमेंट को अपने इस स्थाई ओपनिंग बल्लेबाज से काफी उम्मीदें होंगी, जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से ही लगातार इस पॉजिशन पर भरोसा जताता रहा है.

