  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Sanju Samson Flop Show Increasing Team India Tension For T20 World Cup 2026 Made Only 46 Runs In 5 Innings

Sanju Samson के फ्लॉप फॉर्म ने बढ़ाई टीम इंडिया की चिंता- 5 पारियों में सिर्फ 46 रन, 10 पारियों से नहीं ठोकी फिफ्टी

T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद संजू सैमसन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 पारियों में सिर्फ 46 रन बनाए.

Published date india.com Published: January 31, 2026 8:05 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Sannu Samson
संजू सैमसन @BCCI

Sanju Samson Flop Show Continue in T20is: T20 वर्ल्ड कप 2026 सामने खड़ा है और ओपनिंग में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद संजू सैमसन (Sanju Samson) ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. इस विकेटकीपर बल्लेबाज को पहले भारत की ओपनिंग पॉजिशन पर सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा था. लेकिन उनका खराब फॉर्म अब फैन्स के साथ-साथ टीम मैनेजमेंट को भी डराने लगा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खत्म होने जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में वह सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं. उन्होंने इस सीरीज की सभी 5 पारियों में सिर्फ 46 रन बनाए, जिसमें एक 0 भी शामिल रहा. सीरीज में इस विकेटकीपर बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर 24 रन रहा, जो उन्होंने विशाखापत्तनम में बनाए थे.

अब भारत के पास कोई इंटरनेशनल मैच नहीं बचा है और 7 फरवरी को शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में उसे मुंबई में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करनी है. लेकिन इससे पहले संजू का खराब हुआ फॉर्म भारत की चिंताएं बढ़ाता दिख रहा है. इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पिछली 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में कोई फिफ्टी तक नहीं जड़ी है. उन्होंने आखिरी बार जब T20I में फिफ्टी बनाई थी, तब 56 रनों की पारी UAE में ओमान के खिलाफ खेले थे.

इससे पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पिछले साल एशिया कप 2025 से ओपनिंग पॉजिशन से संजू को हटाकर भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को यहां आजमाया था. लेकिन लगातार कई मौके मिलने के बाद शुभमन भी यहां सेट नहीं हो पाए आखिरकार सिलेक्टर्स को संजू पर वापस भरोसा दिखाना पड़ा और शुभमन को उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की योजनाओं से ही बाहर कर दिया था.

पिछली 6 पारियों से संजू अब ओपनिंग पॉजिशन पर ही खेल रहे हैं लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में 37 रनों की पारी खेलने के अलावा वह ज्यादा विश्वास में नहीं दिखे हैं. रविवार को वह अपने घरेलू मैदान पर तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलने उतरे हैं. यहां भारतीय फैन्स और टीम मैनेजमेंट को उनके बल्ले से रन बरसने की उम्मीद थी. लेकिन इस पारी में वह किसी भी मौके पर भरोसे में नहीं दिखे और सिर्फ 6 रन बनाकर लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर आउट हो गए.

वैसे भारत टी20 वर्ल्ड कप में दूसरे विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन के रूप में बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज को मौका दिया है. किशन शानदार लय में दिख रहे हैं और लगातार बड़ी पारियां खेल रहे हैं. उन्होंने इस सीरीज में अब तक 2 हाफ सेंचुरी अपने नाम कर ली हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.