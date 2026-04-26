11 रन बनाकर भी छा गए संजू सैमसन, IPL में रैना को पछाड़ रचा इतिहास

Sanju Samson IPL Records: चेन्नई और गुजरात मैच के दौरान, संजू सैमसन ने 5000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया. अह वह सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

Published date india.com Published: April 26, 2026 6:58 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
11 रन बनाकर भी छा गए संजू सैमसन, IPL में रैना को पछाड़ रचा इतिहास

आईपीएल 2026 के 37वें मैच में आज यानी रविवार (26 अप्रैल, 2026) को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटंस (GT) आमने-सामने हैं. इस मुकाबले में चेन्नई की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन संजू सैमसन ने छोटी पारी के बावजूद एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. उन्होंने 11 रन बनाते हुए भी ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो उन्हें आईपीएल के दिग्गज खिलाड़ियों की लिस्ट में और मजबूत बनाता है.

ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने संजू सैमसन

गुजरात के खिलाफ संजू सैमसन 15 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 11 रन ही बना पाए. उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान IPL में 5 हजार रन पूरे कर लिए हैं. गेंदों के लिहाज से संजू सैमसन आईपीएल में सबसे तेज 5 हजार रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने सुरेश रैना को भी पीछे छोड़ दिया है.

सबसे तेज 5000 रन की लिस्ट में शामिल

संजू ने 5 हजार रन 3,555 गेंदें खेलकर पूरे किए हैं. वहीं, रैना ने यह मुकाम 3,620 गेंदें खेलकर हासिल किया था. आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 5 हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है, जिन्होंने यह उपलब्धि 3,288 गेंदें खेलकर हासिल की थी.

CSK की खराब शुरुआत

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी CSK की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम को 21 रनों के स्कोर पर पहला झटका संजू सैमसन के रूप में लगा. वहीं, इस सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे उर्विल पटेल भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए. सरफराज खान खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए. डेवाल्ड ब्रेविस 2 रन ही बना सके और मानव सुथार की गेंद पर शुभमन गिल के हाथों में कैच देकर लौटे.

पावरप्ले में टीम की हालत खराब

चेन्नई सुपर किंग्स छह ओवर के पावरप्ले में 3 विकेट खोकर सिर्फ 28 रन बना सकी, जो इस सीजन का किसी भी टीम द्वारा बनाया गया पावरप्ले में दूसरे सबसे कम स्कोर भी है. इस मुकाबले के लिए CSK ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव भी किया. उर्विल पटेल आईपीएल 2026 में अपना पहला मैच खेलने उतरे हैं. वहीं, जीटी ने प्रसिद्ध कृष्णा के स्थान पर अरशद खान को मौका दिया है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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