T20 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन की हो सकती है एंट्री, अभिषेक को देखकर लगा अंदाजा

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 का मुकाबला रविवार 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. इस मैच में संजू सैमसन टीम इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं.

अहमदाबाद: क्या रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मुकाबले में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. टीम इंडिया की तैयारी को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होने वाले इस मैच के लिए अपने-अपने ग्रुप में चोटी पर रहने वाली टीमें आमने-सामने होंगी. लेकिन इस मैच में टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या ओपनिंग को लेकर है. और ऐसे में यह भी कयास लगाया जा रहा है कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है.

वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा प्रचंड फॉर्म में चल रहे थे. वह टी20 की रैंकिंग में अभी भी नंबर वन बल्लेबाज हैं. लेकिन कप में अभिषेक का प्रदर्शन अभी तक बहुत खराब रहा है. वह अब तक तीन मैच खेले हैं और तीनों ही मैचों में बिना खाता खोले आउट हुए हैं. और जिस तरह से अभिषेक आउट हो रहे हैं वह टीम की चिंता में इजाफा करता है. वह ऑफ स्पिनर्स पर खास तौर पर फंसे हैं.

लगातार नाकाम रहने के बाद अभिषेक शर्मा का आत्मविश्वास डगमगाया है. ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारतीय टीम एक बार फिर से अभिषेक की जगह विकेटकीपर संजू सैमसन को ईशान किशन के साथ ओपनिंग जोड़ीदार बना सकती है. इसके साथ ही भारतीय बल्लेबाजी क्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाज काफी संख्या में हैं. और ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ टीम इंडिया का प्रदर्शन जो खराब रहा है उसे देखते हुए भी दाएं हाथ के एक बल्लेबाज को टॉप ऑर्डर का हिस्सा बनाया जा सकता है.

शुक्रवार की शाम को फ्लड लाइट्स में हुए प्रैक्टिस सेशन में संजू सैमसन को लंबे समय तक बैटिंग प्रैक्टिस करते रहे. सैमसन ने तेज गेंदबाजी और स्पिनर दोनों के खिलाफ लंबे समय तक बल्लेबाजी की और इस दौरान अच्छे टच में दिखे. इससे भी उनका दावा मजबूत होता है.

हेड कोच गौतम गंभीर ने अभिषेक शर्मा से अभ्यास सत्र के दौरान लंबी बातचीत की. इसके बाद वह सैमसन को गेंदबाजी करते हुए नजर आए. इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सैमसन अगले मैच में भारतीय प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हो सकते हैं. भारतीय टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या भी ज्यादा है, जिसका फायदा विपक्षी टीमों को हो रहा है. इस वजह से भी सैमसन को मौका दिया जा सकता है.

नामीबिया के खिलाफ विश्व कप में एकमात्र मैच खेलने वाले सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों में 2 शतक की बदौलत 190 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 253 रन बनाए हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

