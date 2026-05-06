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फिजिकल फिटनेस के मामले में टॉप पर नहीं हैं संजू सैमसन, संजय मांजरेकर ने बताया- कहां है सुधार की गुंजाइश
इन दिनों जोरदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन की फिटनेस पर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर को चिंता होने लगी है. उन्होंने इस विकेटकीपर बल्लेबाज को दी काम की सलाह...
IPL में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) शानदार फॉर्म में हैं. वह इस सीजन चेन्नई की 10 में से दर्ज की गई 5 जीत में 4 के हीरो रहे हैं. वह अपनी टीम के ओर से इस सीजन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 5वें पायदान पर हैं. मंगलवार को उनकी टीम का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था, जहां टीम को मेजबान दिल्ली से 156 रनों की चुनौती मिली थी. संजू ने यहां 52 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों की बदौलत नाबाद 87 रन ठोककर टीम को आसान जीत दिला दी.
आईपीएल से पहले संजू भारतीय टी20 वर्ल्ड कप में अपनी शानदार फॉर्म का परिचय देकर आ रहे हैं. उनकी दमदार बैटिंग की बदौलत ने भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना खिताब बचाने में कामयाब रहा. इसके बावजूद भारत के पूर्व क्रिकेट संजय मांजरेकर को अभी भी संजू के खेल में कुछ सुधार की गुंजाइश दिख रही हैं. उन्होंने इस धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज को सलाह दी कि उन्हें भारत के पूर्व कप्तान और RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से इस मामले में प्रेरणा लेनी चाहिए. मांजरेकर ने कहा कि संजू फिजिकल फिटनेस के मामले में विराट कोहली के बराबर नहीं हैं.
बता दें इस सीजन से पहले 31 वर्षीय संजू आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (RR) का हिस्सा थे और वह इस टीम के कप्तान भी थे. लेकिन चेन्नई ने सीजन की शुरुआत से पहले 18 करोड़ की कीमत में उन्हें ट्रेड कर लिया. अभी तक चेन्नई के लिए संजू का ट्रेड शानदार साबित हुआ है उन्होंने इस टीम की ओर से खेलीं 10 पारियों में 57.42 की औसत से 402 रन बनाए हैं, जिसमें एक हाफ सेंचुरी और 2 शतक भी शामिल हैं.
संजू ने अपनी बैटिंग के दम पर चेन्नई को सीजन की 5वीं जीत दिलाई. इसके बाद उनके खेल की समीक्षा करते हुए भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा कि उनमें अभी सुधार की गुंजाइश है. इस पूर्व क्रिकेटर ने संजू से अपील की कि वह फिटनेस मानकों को लेकर विराट कोहली वाला अनुशासन अपनाएं, जिससे क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में उनका यह पर्पल पैच बकरार रह पाए.
मांजरेकर ने कहा, ‘मैं संजू सैमसन की बात कर रहा हूं, जो अब 25 साल के नहीं हैं और वह अपनी उपलब्धियों के पीक की सीमा को पार कर चुके हैं. अब वह इसे बनाए रखने के लिए वही चीजें कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है, जब वह अपनी बेस्ट फिजिकल फिटनेस की कंडीशन में नहीं हैं.’ मांजरेकर ने स्पोर्ट्स स्टार के एज पोडकास्ट पर ये बात कही.
उन्होंने कहा, ‘इस मामले में आपके सामने विराट कोहली का महान उदाहरण है, जिनका एक लंबा करियर रहा है. आप जानते हैं कि उन्होंने हमेशा ही फिटनेस को सबसे ज्यादा महत्व दिया है. उनके पास शानदार स्किल्स हैं लेकिन उन्होंने यह तय किया कि उन्हें शरीर (फिटनेस) की वजह से कभी निराश नहीं होना पड़े. क्योंकि यही एक चीज है, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हो.’
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