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संजू सैमसन ने एक बार फिर जीता दिल- भारत को वर्ल्ड कप जिताने का मिला इनाम

भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल निभाने वाले संजू सैमसन ने आईसीसी का बड़ा अवॉर्ड अपने नाम किया है.

Published date india.com Updated: April 14, 2026 6:34 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Sanju Samson Final
संजू सैमसन @BCCI/X

अपनी शानदार बैटिंग से टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में भारत की किस्मत जगाकर उसे चैम्पियन बनाने वाले संजू सैमसन को मार्च महीने के लिए ICC के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के अवॉर्ड के लिए चुना गया है. सैमसन ने मार्च महीने में समाप्त हुए T20 वर्ल्ड कप में लगातार तीन यादगार पारियां खेलते हुए भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में यादगार भूमिका निभाई थी.

पुरस्कार मिलने के बाद आईसीसी के हवाले से सैमसन ने कहा, ‘आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतना एक जबरदस्त अहसास है. खासतौर से इसलिए क्योंकि यह मेरे क्रिकेट के सफर के सबसे यादगार दौर में मिला है. पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में हिस्सा लेना सच में एक सपना सच होने जैसा था, और उस पल की अहमियत को पूरी तरह समझने में थोड़ा समय लगा.’

उन्होंने कहा, ‘यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक रोमांचक दौर है, जिसमें हर तरफ बहुत प्रतिभाएं हैं. मुझे मिले मौकों और अपने साथियों और कोचिंग स्टाफ के भरोसे और सहयोग के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, जिससे मैं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाया.

सैमसन के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन को भी मार्च महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया था. सैमसन ने इन दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर यह खिताब अपने नाम किया.

संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत के लिए लगातार तीन मैच-विजयी पारियां खेलीं और टीम को चैंपियन बनाया. क्वॉर्टर फाइनल जैसे मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 97 रन की नाबाद पारी खेल भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया था. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 89 रनों की पारी खेली थी. लगातार तीन पारियां खेल भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे.

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सैमसन को इस टूर्नामेंट में सिर्फ 5 मैच खेलने का मौका मिला था और उन्होंने सभी 5 पारियों में कुल 321 रन बनाए, जिसमें 27 चौके और 24 छक्के भी जमाए. वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर थे.

(इनपुट एजेंसी से)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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