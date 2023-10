Hindi Cricket Hindi

Sanju Samson Powerful Innings In Syed Mushtaq Ali Trophy 2023

वर्ल्ड कप के बीच संजू सैमसन ने मचाया धमाल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेली तूफानी पारी

संजू सैमसन (Sanju Samson) ने अपनी पारी में चार चौका और तीन छक्के लगाए. उन्होंने 162.50 की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक जड़ा.

(Photo credit- Twitter)

वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के बीच टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा दिया है. संजू सैमसन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी पारी खेली. केरल के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने चंडीगढ़ के खिलाफ अर्धशतक लगाया. उन्होंने अपनी पारी में चार चौका और तीन छक्के लगाए.

संजू सैमसन (Sanju Samson) ने चंडीगढ़ के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंद में 52 रन बनाए. उन्होंने चार चौका और तीन छक्के जड़े. उनकी इस पारी की बदौलत केरल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 193 रन बनाए. संजू सैमसन के अलावा विष्णु विनोद ने 23 गेंद में 42 रन और वरुण नयनार ने 27 गेंद में 47 रन की पारी खेली.

संजू सैमसन ने पहले 24 रन 23 गेंद में बनाए थे, उसके बाद अगली 08 गेंदों में उन्होंने 28 रन बनाए.

सोशल मीडिया हुआ संजू सैमसन की पारी का फैन:

SANJU SAMSON SHOW IN SMAT….!!!! Captain of Kerala led by example with bat & smashed 52 runs from 32 balls including 4 fours & 3 sixes. pic.twitter.com/5uuRNXdEUD — Johns. (@CricCrazyJohns) October 21, 2023

Fifty For Sanju Samson 😲

First 23 Ball 24 Runs and Next 8 Ball 28 Runs By Sanju baba 😎👍#SMAT2023 #CWC23

Best Inning By Sanju Baba #SanjuSamson #KERvsCDG @IamSanjuSamson 🤏👏☺ pic.twitter.com/Y1enuc9k5s — Sanju Samson ERA (@SanjuSamson_Era) October 21, 2023

The power house of kerala Sanju Samson is back with a blistering 50#SMAT — Rajesh Gaonkar (@GaonkarRajesh1) October 21, 2023

