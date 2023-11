ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में हुई अनदेखी, अब संजू सैमसन ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, वहीं टीम की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है. भारतीय टीम में कई युवा चेहरों को मौका दिया गया है, मगर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की अनदेखी की गई है. संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिलने पर क्रिकेट फैंस में नाराजगी है, वहीं अब खुद संजू सैमसन ने इस पर रिएक्ट किया है.

संजू सैमसन ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा, लोग मुझे सबसे अनलकी क्रिकेटर कहते हैं, लेकिन फिलहाल जहां मैं पहुंचा हूं, यह उससे कहीं ज्यादा है, जो मैने सोचा है. संजू सैमसन ने इसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की भी जमकर तारीफ की. संजू सैमसन ने कहा, रोहित शर्मा उन्हें खूब सपोर्ट करते हैं. उन्होंने रोहित शर्मा से जुड़ा भी किस्सा भी शेयर किया, जिसमें रोहित शर्मा ने उनके आईपीएल में प्रदर्शन के लिए तारीफ की थी. उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने पूछा, संजू क्या हाल चाल है, तुमने आईपीएल में बहुत अच्छा किया. मुंबई इंडियंस के सामने तुम बहुत छक्के मारते हो.

Rohit Sharma was the only cricketer who came forward in support of Sanju Samson during his rough patch

Captain Leader Legend Hitman pic.twitter.com/3owtdzk263

— Immy|| (@TotallyImro45) November 24, 2023