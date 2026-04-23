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Sanju Samson Second Century Ipl 2026 Makes 101 Runs Agianst Mi

IPL 2026: संजू ने आखिरी बॉल पर पूरा किया शतक, दूसरी सेंचुरी के साथ तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड

IPL 2026 MI vs CSK: आईपीएल 2026 में संजू सैमसन ने आखिरी गेंद पर शानदार शतक जड़ा. जानिए इस यादगार पारी के साथ उन्होंने क्या रिकॉर्ड्स बनाए.

संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ ऐसी पारी खेली, जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे. 54 गेंदों में 101 रन बनाते हुए उन्होंने 6 छक्के और 10 चौके की बारिश की. खास बात ये रही कि संजू का शतक आखिरी गेंद पर पूरा हुआ, जिससे मैच का रोमांच आखिरी पल तक बना रहा. यह IPL 2026 में खिलाड़ी का दूसरा शतक है. इस पारी के साथ, संजू ने टी20 क्रिकेट में कुल 8 शतक पूरे कर लिए और इस मामले में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली. अब दोनों खिलाड़ी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली और अभिषेक शर्मा 9-9 शतकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं.

संजू ने इस लिस्ट में टॉप-5 में बनाई जगह

संजू सैमसन का यह IPL करियर का पांचवां शतक है, जिससे वह लीग में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों की सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में केएल राहुल भी 5 शतकों के साथ बराबरी पर हैं. वहीं विराट कोहली 8 शतक के साथ पहले नंबर पर, जोस बटलर 7 शतक के साथ दूसरे और क्रिस गेल 6 शतक के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

चेन्नई के लिए रचा इतिहास

इस पारी के साथ, संजू CSK के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने मुंबई के खिलाफ शतक लगाया. इतना ही नहीं, वह एक ही सीजन में दो शतक लगाने वाले टीम के दूसरे खिलाड़ी भी बन गए. इससे पहले शेन वॉटसन ने 2018 में यह कारनामा किया था. साथ ही मुरली विजय और ऋतुराज गायकवाड़ भी एक सीजन में दो-दो शतक लगा चुके हैं.

मैच के आखिरी ओवर में दिखा ड्रामा

वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन बनाए. शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 रन की पारी खेली, लेकिन असली शो संजू सैमसन का रहा. उन्होंने बीच-बीच में छोटी-छोटी साझेदारियां बनाईं और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. आखिरी ओवर में उन्हें शतक के लिए 15 रन चाहिए थे. पहली और चौथी गेंद पर छक्का लगाने के बाद उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया.