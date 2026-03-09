Hindi Cricket Hindi

Sanju Samson Shares His Feelings After Becoming Player Of The Tournament In T20 World Cup 2026 Says I Was Broken

T20 वर्ल्ड कप 2026- प्लेयर ऑफ द मैच बनकर संजू सैमसन ने बताई अपनी फीलिंग, बोले- मैं टूट चुका था...

सुपर 8 राउंड से पहले सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन प्लेइंग XI में फिट नहीं हो पा रहे थे. लेकिन फिर अभिषेक शर्मा का फॉर्म गड़बड़ाया और संजू को वापसी का मौका मिल गया. उन्होंने यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा...

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप का अपना तीसरा खिताब अपने नाम कर लिया है. इस खिताबी जीत के साथ भारत ने नया इतिहास भी रच दिया. भारत से पहले दुनिया की कोई भी टीम अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाई थी. न ही कोई टीम कभी बैक टू बैक दो टी20 वर्ल्ड कप जीत थी और इससे पहले दुनिया की कोई भी टीम इस टूर्नामेंट की तीन बार चैम्पियन नहीं बनी. भारत की इस जीत में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का योगदान भी शानदार रहा. भारत के प्लेइंग XI में सुपर 8 के दूसरे मैच से उनकी एंट्री हुई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

सुपर 8 का तीसरा और आखिरी मैच भारत के लिए नॉक आउट बन चुका था. संजू ने यहां नाबाद 97 रन ठोककर भारत को सेमीफाइनल में जगह दिलाई. इसके बाद मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में उन्होंने 89 रन ठोककर भारत को 253 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया था. इसके बाद अब फाइनल में भी संजू ने 89 रन ठोककर भारत को एक बार फिर 255 रनों तक पहुंचाकर तीसरे खिताब की जीत की दहलीज पर ला दिया.

टूर्नामेंट में 5 पारियों में 326 रन बनाने वाले संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. उन्होंने यहां 80.25 की औसत और करीब 200 (199.38) के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 27 चौके और सबसे ज्यादा 24 छक्के जमाए.

भारत के तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने जीत के बाद संजू सैमसन ने कहा, ‘यह किसी सपने जैसा लग रहा है. मैं बहुत खुश और आभारी हूं. मेरे पास शब्द नहीं हैं, भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं.’

अपनी तीन हाफ सेंचुरी के बारे में इस विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा, ‘सच कहूं तो इसकी शुरुआत 1-2 साल पहले हो गई थी. जब मैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में था, लेकिन मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, तब से मैं लगातार इसकी कल्पना करता रहा और मेहनत करता रहा. मैं ठीक वही करना चाहता था जो आज कर पाया हूं.’

संजू टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खुद को साबित करते आ रहे थे. वह टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ओपनिंग योजनाओं का प्रमुख हिस्सा बन चुके थे. लेकिन टूर्नामंट की शुरुआत से ऐन पहले जब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ ही घरेलू टी20 सीरीज खेल रहा था, तब संजू का फॉर्म गड़बड़ा गया और बैकअप के तौर पर आए ईशान किशन का बल्ला आग उगल रहा था. इसके चलते संजू उस सीरीज में खराब परफॉर्मेंस के बाद टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग की योजनाओं से बाहर हो गए.

इस उतार-चढ़ाव पर उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था. मेरे सपने जैसे बिखर गए थे और मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, लेकिन भगवान की कुछ और ही योजना थी. शायद बड़े सपने देखने की हिम्मत करने का मुझे इनाम मिला है.’

खराब फॉर्म के बीच संजू को दिग्गज खिलाड़ियों ने सपोर्ट किया, जिसका खुलासा उन्होंने वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद किया. संजू ने कहा, ‘कई पूर्व खिलाड़ियों ने मुझसे संपर्क किया और मेरी मदद करने की कोशिश की. पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार सचिन तेंदुलकर सर के संपर्क में था. मैंने उनसे खुद संपर्क किया और उनसे लंबी-लंबी बातचीत हुई. उनके जैसे महान खिलाड़ी से मार्गदर्शन मिलना इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, मैं उन सभी का बहुत आभारी हूं.’

