भारत की जीत के साथ ही तय हो गईं सेमीफाइनल की टीमें, जानें कब और कहां खेले जाएंगे मैच
संजू सैमसन की धमाकेदार नाबाद 97 रन की पारी के दम पर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली. अब जानते हैं कि ये नॉक-आउट मैच कब और कहां खेले जाएंगे.
भारत की वेस्टइंडीज पर शानदार जीत के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनलिस्ट तय हो गए हैं. भारत ने रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत के लिए संजू सैमसन ने धमाकेदार पारी खेली. बीते छह टी20 वर्ल्ड कप में से यह पांचवां मौका है जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है. और लगातार तीसरी बार भारत का इंग्लैंड से सेमीफाइनल में मुकाबला होगा. कुल मिलाकर यह छठा मौका है जब भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. इसके साथ ही सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो गई हैं.
साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें पहले ही अंतिम चार में पहुंच चुकी थीं. आज भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया. अब जानते हैं कि सेमीफाइनल मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे. और किस टीम का मुकाबला किससे होगा.
पहला सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड
पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा. यह मैच 4 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डंस पर ही होगा. साउथ अफ्रीका सुपर 8 के अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम को शनिवार तक इंतजार करना पड़ा. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच में पाकिस्तान ने 212 रन बनाए थे. और उसे श्रीलंका को 147 रन या उससे कम पर रोकना था. लेकिन श्रीलंका मैच सिर्फ पांच रन से हारा. और इसी के साथ बेहतर रनरेट के साथ न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचा.
दूसरा सेमीफाइनल, इंग्लैंड बनाम भारत
भारत का दूसरा सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड के खिलाफ होगा. यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर 5 मार्च खेला जाएगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज होने वाला मैच करो या मरो का मुकाबला था. जो इस मैच को जीतता वही सेमीफाइनल में जाता. हारने वाली टीम के लिए वर्ल्ड कप समाप्त हो जाता. साउथ अफ्रीका पहले ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंच चुका था. भारतीय टीम के सामने वेस्टइंडीज ने इस मैच में 196 रन का टारगेट दिया. भारत ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैच अपने नाम लिया.
संजू सैमसन की धमाकेदार पारी
भारतीय टीम की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे. यह विकेटकीपर बल्लेबाज ने कमाल की पारी खेली. उन्होंने नाबाद 97 रन बनाए. वह भारत की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए रनों का पीछा करते हुए सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. सुरेश रैना ने 101 रन की पारी खेली थी. संजू सैमसन की पारी की खासियत यह भी रही कि उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया लेकिन वह छोटी-छोटी साझेदारियों से भी मैच को आगे ले जाते रहे. भारत की ओर से इस मैच में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 27 रन था जो तिलक वर्मा ने बनाया.
मैच के बाद क्या बोले संजू
संजू ने अपनी पारी के बाद कहा कि यह उनके लिए पूरी दुनिया है. उन्होंने कहा कि जबसे उन्होंने खेलना शुरू किया तब से वह भारत के लिए खेलना चाहता था.
अगर वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करें तो यह 8 मार्च को दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमों के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा.
