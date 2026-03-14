मिस्टर IPL ने संजू सैमसन को लेकर CSK को दी सलाह, बताया- किस पॉजिशन पर कराएं बैटिंग

हाल ही में भारत को टी20 वर्ल्ड कप चैम्पियन बनाने वाले संजू सैमसन ओपनिंग पर खेल रहे थे. पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने सीएसके को दी यह सलाह...

Published date india.com Published: March 14, 2026 6:10 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Sanju Samson vs NZ
संजू सैमसन @BCCI/x

यूं तो विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खुद को एक विशुद्ध ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में बार-बार साबित कर चुके हैं. लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स अभी भी उन्हें कुछ दूसरी पॉजिशन पर परखना चाहते हैं. एशिया कप में भारत के हेड कोच गौतम गंभीर इस बल्लेबाज को निचले क्रम में परख रहे थे. लेकिन वह ओपनिंग पर ही टीम के लिए सफल हो पाए. अब आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत से पहले सुरेश रैना ने उनके लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को सलाह दी है.

संजू इस लीग में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलेंगे. आईपीएल में मिस्टर आईपीएल के रूप में अपनी पहचान बना चुके रैना ने अपनी इस पुरानी टीम को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें इस धाकड़ बल्लेबाज को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करानी चाहिए. नंबर 3 पर खेलते हुए वह टीम के बल्लेबाजी क्रम को संतुलन देंगे.

सुरेश रैना ने कहा कि सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे को पारी की शुरुआत करनी चाहिए. सैमसन को बैटिंग यूनिट को संभालने और टॉप ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर से जोड़ने के लिए नंबर 3 पर रखना चाहिए.

जियो हॉटस्टार पर रैना ने कहा, ‘वह इतने सालों तक राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रहे. मुझे लगता है कि यहां उनका रोल साफ होगा. गायकवाड़ और म्हात्रे पारी की शुरुआत करें और संजू नंबर तीन पर खेलें तो अच्छा होगा, क्योंकि तब डेवाल्ड ब्रेविस नंबर चार पर आएंगे, शिवम दुबे नंबर पांच पर आएंगे, और उसके बाद एमएस धोनी आएंगे. मुझे लगता है कि वह सिर्फ आखिरी दो या तीन ओवर ही खेलेंगे.’

रैना ने बतौर विकेटकीपर संजू सैमसन का समर्थन किया. उन्होंने कहा, ‘संजू एक कीपर के तौर पर वहां रहेंगे. हमने देखा कि जब वह वर्ल्ड कप में खेले तो उन्होंने कैसा माहौल बनाया. उन्होंने वहां सभी का स्वागत किया. रैना सीएसके के लिए तीन नंबर पर ही बल्लेबाजी करते थे और टीम की बल्लेबाजी का मुख्य स्तंभ थे. उनके बाद टीम को उनके जैसे बल्लेबाज की इस क्रम पर तलाश है.

सैमसन को आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले सीएसके ने रवींद्र जडेजा और सैम करन की जगह राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया था. सैमसन के पास आईपीएल का लंबा अनुभव है. वह 177 आईपीएल मैचों में 30.95 की औसत से 4704 रन बना चुके हैं. इस दौरान 3 शतक और 26 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं.

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हाल ही में संपन्न हुए टी20 वर्ल्ड कप में संजू शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और वह टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए. इस टूर्नामेंट उनकी बल्लेबाजी देखने के बाद फैंस खासकर सीएसके फैंस की उनसे उम्मीद बढ़ गई है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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