मुंबई. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत और श्रीलंका की टीम वानखेड़े स्टेडियम में आज आमने-सामने है. विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच 189 रन की साझेदारी से टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ विस्फोटक शुरुआत की है. इस मैच में शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों के पास शतक बनाने का मौका था, मगर दोनों खिलाड़ी इससे चूक गए. शुभमन गिल 92 रन की पारी खेलकर आउट हुए. शुभमन गिल की इस पारी के बाद स्टेडियम में मौजूद सारा तेंदुलकर सहित दर्शकों ने उनकी पारी की तारीफ की. सारा तेंदुलकर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शुभमन गिल ने 92 गेंद में 92 रन की पारी खेली और अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके और दो छक्के लगाए. भारतीय पारी के 30वें ओवर की आखिरी बॉल पर दिलशान मदुशंका की गेंद पर वह आउट हो गए. ऑफ स्टंप के काफी करीब की गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर लगी और विकेटकीपर कुसल मेंडिस ने आसान कैच को पूरा किया. गिल के आउट होने के बाद दर्शकों ने उनकी पारी की जमकर तारीफ की. मैदान में मौजूद सारा तेंदुलकर गिल के आउट होने के बाद निराश हो गई, हालांकि इसके बाद वह सीट से खड़ी हो गई और गिल की पारी की सराहना की. सोशल मीडिया पर सारा गिल का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो:

Shubham Gill got out for 92 – missed century just by 8 runs 😑

And expression of Sara Tendulkar as all of us – True love growing 😍😍

— Taral Panchal (@taral_tweets) November 2, 2023