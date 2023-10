लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप से पहले घोषित खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध की समीक्षा करने के बाद पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को ‘ग्रेड डी’ से ‘ग्रेड बी’ में प्रमोट किया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शुक्रवार को कहा कि विकेटकीपर-बल्लेबाज को अनुबंध सूची की गहन समीक्षा के बाद ‘ग्रेड बी’ में प्रमोट किया गया है.

इस अनुबंध को कप्तान बाबर आजम, मुख्य चयनकर्ता इंजमाम-उल-हक और मुख्य कोच मिकी आर्थर द्वारा अंतिम रूप दिया गया था. बोर्ड अध्यक्ष जका अशरफ ने इसे मंजूरी दी थी. पीसीबी ने पुरुषों की केंद्रीय अनुबंध सूची में पांच अतिरिक्त खिलाड़ियों को भी जोड़ा, जिससे अनुबंध की पेशकश हासिल करने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या 30 हो गई. बोर्ड ने पिछले महीने तीन साल के करार की घोषणा की थी जो एक जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा.

इससे पहले खिलाड़ियों की पिछली 25 सदस्यीय सूची को नजम सेठी के नेतृत्व वाली प्रबंधन समिति ने अंतिम रूप दिया था, लेकिन अशरफ के नेतृत्व वाली नई प्रबंधन समिति ने सूची की समीक्षा करने का फैसला किया था.

नए शामिल किए गए लोगों में अबरार अहमद (ग्रेड सी), नोमान अली (ग्रेड सी), तय्यब ताहिर (ग्रेड डी), आमिर जमाल (ग्रेड डी) और अरशद इकबाल (ग्रेड डी) शामिल हैं. सरफराज वर्तमान में लाल गेंद प्रारूप में पाकिस्तान के पहली पसंद के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उन्होंने पिछले साल दिसंबर में टेस्ट टीम में वापसी की और चार मैचों में 61.16 की औसत से 367 रन बनाए.

After a thorough review, PCB has added five players to the men’s central contracts list.

