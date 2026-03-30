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IPL 2026: अपने पसंदीदा बैट से नहीं खेल पाए सरफराज खान, CSK के लिए डेब्यू मैच में अंपायर ने पकड़ा
तीन साल बाद IPL में खेल रहे सरफराज खान पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने हैं. इस टीम के लिए अपने पहले ही मैच में वह नियमों से ज्यादा मोटा बल्ला लेकर उतर आए, जिस पर अंपायर ने उन्हें रोक दिया.
भारतीय टीम में अपनी वापसी का इंतजार कर रहे सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को तीन साल बाद आखिरकार IPL में खेलने का मौका मिल गया है. 2023 के बाद से वह इस लीग का हिस्सा नहीं बन पाए थे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस सीजन के लिए हुए ऑक्शन में इस बल्लेबाज को अपनी टीम का हिस्सा बनाया था. लेकिन टीम सीजन के पहले ही मैच में इस बल्लेबाज को खिलाने के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थी. इसलिए उन्हें प्लेइंक XI का हिस्सा नहीं बनाया गया था. लेकिन जब CSK ने सीजन के पहले ही मैच में चौथे ओवर की शुरुआत तक अपने टॉप 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए तो उसे अपने इम्पैक्ट सब्सीट्यूट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया.
प्लेइंग XI से बाहर सरफराज खान को पावरप्ले में ही एंट्री का मौका मिल गया. लेकिन जब वह बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे तो अंपायर ने उनके बल्ले की मोटाई की जांच की. इस जांच में वह फंस गए. अंपायर ने तुरंत ही उन्हें बैट बदलने के लिए कहा और यह देखकर सीएसके के अतिरिक्त खिलाड़ी तुरंत ही सरफराज के लिए दो और बल्ले लेकर मैदान पर पहुंच गया.
इस बार सरफराज ने अपना दूसरी पसंद का बल्ला लिया और बैटिंग पर पहुंच गए. इस बार फिर अंपायर ने उनके बल्ले की मोटाई को चेक किया इस अबकी बार उनका बल्ला यह टेस्ट पास कर गया.
नांद्र बर्गर के खिलाफ बैटिंग पर आए सरफराज ने सबसे पहले तो उनकी हैट्रिक बॉल को आराम से खेलकर उन्हें हैट्रिक लेने से रोका और फिर अगली ही गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोल दिया. अगली ही गेंद पर उन्होंने छक्का टांगकर अपने इरादे साफ कर दिए. हालांकि इस पारी को वह बहुत लंबा नहीं खींच पाए और 12 बॉल में सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें सीएसके के पुराने खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने अपनी पहली ही गेंद पर LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया.
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