पिता के सामने भारत के लिए खेलना चाहता था: सरफराज खान ने टेस्ट डेब्यू पर दिया भावुक बयान

राजकोट टेस्ट में डेब्यू करने वाले सरफराज खान (Sarfaraz Khan) का कहना है कि उनके लिए अपने पिता के सामने देश के लिए खेलना सबसे बड़ा सपना था जो अब पूरा हो चुका है. गुरुवार को जब पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने सरफराज को टीम इंडिया की कैप सौंपी तो स्टेडियम में मौजूद उनके पिता नौशाद अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए.

सरफराज ने अपने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतकीय पारी लेकिन वो इसे शतक में बदलने में नाकाम रहे. लेकिन सरफराज को अपने डेब्यू मैच से कोई शिकायत नहीं है.

Also read: IND Vs ENG 3rd Test Day 1 Highlights: रवींद्र जडेजा, रोहित शर्मा की शतकीय पारियों से पहले दिन भारत का स्कोर 326/5

भारत के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद सरफराज ने कहा, ‘‘पहली बार मैदान पर आना और अपने पिता के सामने कैप (भारतीय टीम की) लेना. मैं छह साल का था जब उन्होंने क्रिकेट की मेरी ट्रेनिंग शुरू की. यह मेरा सपना था कि उनके सामने भारतीय टीम के लिए खेलूं.’’

सरफराज ने कहा, ‘‘मैं (ड्रेसिंग रूम में) लगभग चार घंटे तक पैड बांधकर बैठा रहा. मैं सोच रहा था कि मैंने जीवन में इतना धैर्य रखा और कुछ और देर धैर्य रखने में कोई समस्या नहीं है. क्रीज पर उतरने के बाद मैं शुरुआती कुछ गेंदों पर नर्वस था लेकिन मैंने इतना अधिक अभ्यास और कड़ी मेहनत की है कि सब कुछ सही रहा.’’

A journey that is all heart

Hear from a proud father on a very memorable day for Sarfaraz Khan – By @ameyatilak#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Imk7OTuSVM

— BCCI (@BCCI) February 15, 2024