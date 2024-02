टेस्ट डेब्यू की कगार पर खड़े सरफराज ने कहा- मुझे डर लग रहा था कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा...

भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) का मानना ​​है कि पांच दिनों का टेस्ट मैच खेलने के लिए धैर्य रखना होगा और हर दिन अभ्यास करना होगा, यही एक कारण है कि वह पूरे दिन खेल सकते हैं.

स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को हैमस्ट्रिंग इंजरी और केएल राहुल (KL Rahul) को दाएं क्वाड्रिसेप्स में दर्द की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद सरफराजन को मुकेश कुमार और वाशिंगटन सुंदर के साथ स्क्वाड में शामिल किया गया है.

मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट के पिछले तीन सेशन में शानदार रन बनाने वाले सरफराज ने 160 गेंदों में 161 रनों की शानदार पारी खेली, जिससे भारत ए ने अहमदाबाद में दूसरे चार दिवसीय मैच में इंग्लैंड लायंस को पारी और 16 रन से हरा दिया.

सरफराज ने जियोसिनेमा से कहा, “मेरी ताकत यह है कि मैं आसानी से संतुष्ट नहीं होता. मैं हर दिन 500-600 गेंदें खेलता हूं. अगर मैं एक मैच में कम से कम 200-300 गेंदें नहीं खेल पाता, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया. अब यह आदत बन गई है.सुबह, दोपहर और शाम को अभ्यास करें.”

उन्होंने कहा कहा, “मैं केवल एक ही चीज का आदी हूं, बल्लेबाजी करना और गेंदों का सामना करना. यदि आप पांच दिवसीय क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा और हर दिन अभ्यास करना होगा. मैं पूरे दिन क्रिकेट खेलता हूं और यही कारण है कि मैं पिच पर लंबे समय तक टिक सकता हूं.”

|

Of Self-belief, Hard work and Patience: An emotional Sarfaraz takes us through his journey to an emotional national call-up

WATCH #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/xfC9G6Oxql

— BCCI (@BCCI) February 1, 2024