Sarfaraz Khan Records: कैसा रहा है सरफराज खान का रिकॉर्ड? क्यों कहा जाता भारत का 'डॉन ब्रैडमैन', देखें आंकड़े

नई दिल्ली: भारत के घरेलू क्रिकेट के ‘डॉन ब्रैडमैन’ कहे जाने वाले मध्यक्रम बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) का टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना पूरा हो गया है. सरफराज को उनके घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है. उन्हें घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. चयन समिति ने मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफ़राज खान के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया है. भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट (India vs England, 2nd Test) अब दो फरवरी से विशाखापत्तनम (Vizag Test) में खेला जाएगा.

सरफराज ने पिछले कुछ समय से घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार (Sarfaraz Khan Records) लगाया है. हाल के समय में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद सरफराज को नजरअंदाज किया जा रहा था, लेकिन आखिरीकार अब उन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सरफराज का प्रदर्शन प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ हालिया मैच में 160 गेंद पर 161 रन बनाए थे.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सरफराज का बल्लेबाजी औसत 69.85 का है. 45 मैचों में उन्होंने 14 सेंचुरी लगाई हैं.इससे पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी (55) रन बनाए थे. वहीं सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 96 रन की पारी खेली थी. साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई भारत ए टीम के लिए भी सरफराज ने अर्धशतकीय पारी खेली थी.

12 साल की उम्र में खेली थी 439 रन की शानदार पारी

मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सरफराज ने सिर्फ 12 साल की उम्र में मुंबई के हारिस शील्ड टूर्नमेंट में रिजवी स्प्रिंगफील्ड के लिए 439 रन की पारी खेली थी. इस पारी में 56 चौके और 12 छ्क्के थे. वह उम्र विवाद में भी फंसे थे लेकिन मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ने अडवांस टेस्ट का नतीजा माना और सरफराज की उम्र सही मान ली गई. 2015 में आईपीएल में वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा बने. इसके अगले साल अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ छह मैचों में 355 रन बनाए. वह टूर्नमेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे.

पिता ही सिखाते हैं क्रिकेट

सरफराज का कोई क्रिकेट कोच नहीं है. वह अपने पिता से ही क्रिकेट के गुर सिखते आ रहे हैं. सरफराज को कोचिंग उनके पिता नौशाद खान ही देते हैं. और उन्हीं की कोचिंग में उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट में धमाका मचाया. 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार देशों की अंडर-19 सीरीज में उन्होंने 66 गेंद पर 101 रन बनाकर धमाल मचा दिया था. सरफराज की फिटनेस को लेकर भी सवाल उठे थे लेकिन इस पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने जवाब दिया था. गावस्कर ने सरफराज को टीम में शामिल नहीं किए जाने पर उस समय कहा था कि आपको बल्लेबाज से रन चाहिए. वह सरफराज बना रहे हैं.

