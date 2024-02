WATCH: सरफराज खान ने डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक जड़ा, भावुक हुए पिता नौशाद खान

Sarfaraz Khan Father Emotional Video: घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का मौका मिला. मुंबई के इस बल्लेबाज ने अपने पहले ही टेस्ट में ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका दिए जाने को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा की जा रही थी.

5⃣0⃣ on Test debut for Sarfaraz Khan

In No Time!



सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट खेलने उतरे सरफराज खान ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़ा. राजकोट टेस्ट के पहले दिन सरफराज खान ने 66 गेंदो पर 62 रन की बेहतरीन पारी खेली. हालांकि मार्क वुड (Mark Wood) के हाथों रन आउट होकर सरफराज खान 100 का आंकड़ा नहीं छू सके लेकिन उन्होंने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया.

दिन की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज अनिल कुंबले ने सरफराज खान को टेस्ट कैप दी थी, जिसे देख उनके पिता जो उनके बचपन के कोच भी है की आंखों में आंसू भर आए. सरफराज के करियर के इस अहम मौके पर उनके पिता के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी.

” Moment when sarfaraz khan made 50 in his debut match with 100+ strike rate ” #INDvsENGTest #SarfarazKhan #Sarfaraz #jadeja #RohitSharma #IndianArmy pic.twitter.com/Wg7UwLM1oS

