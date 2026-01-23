Hindi Cricket Hindi

Sarfaraz Khan Smashes Double Hundred In Ranji Trophy Against Hyderabad Mumbai Ended Their 1st Inning At 560 Runs

सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में ठोका शतक, मुंबई ने पहली पारी में बनाए 560 रन

सरफराज खान ने इस सीजन का पहला शतक बनाया है और उन्होंने इसे दोहरे शतक में तब्दील कर दिया. हैदराबाद के खिलाफ खेल रही मुंबई ने अपनी पहली पारी में 560 रन बनाए.

भारतीय टीम में वापसी की कोशिशों में जुटे मुंबई के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ मैच के दूसरे दिन शतक जड़ दिया है. 5वें नंबर बैटिंग करने उतरे इस बल्लेबाज ने मुंबई को मु्श्किल से निकाला था. जब वह क्रीज पर आए तो मुंबई ने सिर्फ 82 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया था. यहां से उन्होंने कप्तान सिद्धेश लाड (104) के साथ मिलकर 249 रनों की साझेदारी की. इस बीच सिद्धेश अपना शतक बनाने के बाद रोहित रायूडु की गेंद पर आउट हो गए. मुंबई ने जल्दी ही अपना 5वां विकेट भी गंवा दिया था.लेकिन सरफराज खान एक छोर पर टिक रहे.

रणजी ट्रॉफी- सरफराज के बल्ले से सीजन का पहला शतक

मुंबई की टीम में सीनियर बल्लेबाज की हैसियत से खेल रहे सरफराज ने सुवेद पारकर (75) के साथ मिलकर 152 रनों की साझेदारी की. मैच के दूसरे दिन पारी को आगे बढ़ाने आए सरफराज ने शुक्रवार को अपने इस शतक को दोहरे शतक में भी तब्दील कर दिया. यह इस रणजी ट्रॉफी में इस सीजन उनका पहला ही शतक था, जिसमें उन्होंने दोहरे शतक में तब्दील किया. जब छठे विकेट के रूप में सरफराज आउट हुए तो मुंबई का स्कर 488 रन था.

सरफराज खान की पारी का लेखा-जोखा

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस पारी में 219 गेंदें खेलकर अपनी पारी में 19 चौके और 9 छ्क्के जमाए. इस पारी में सरफराज ने 104 गेंदें डॉट भी खेलीं. इसके अलावा उन्होंने 78 बार सिंगल, 8 डबल और 1 मौके पर 3 रन दौड़कर पूरे किए. मुंबई के लिए निचले क्रम में अथर्व अंकोलेकर ने 22 बॉल में 35 रनों का बेहतरीन योगदान दिया, जिसकी बदौलत मुंबई की पहली पारी यहां 560 रनों के विशाल स्कोर पर खत्म हुई.

मोहम्मद सिराज कर रहे हैं हैदराबाद की कप्तानी

बता दें हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. मोहम्मद सिराज हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने मुंबई को अपने शुरुआती स्पेल में एक झटका जरूर दिया. लेकिन इसके बाद वह इस पारी में टीम को कोई और सफलता नहीं दिला पाए. हैदराबाद की ओर से रक्षण रेड्डी ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए. उनके बाद रोहित रायुडू ने भी 2 विकेट निकाले. इनके अलावा नीतीन साई यादव और कोडीमेला हिमतेजा ने भी 1-1 विकेट अपने नाम किया.

हैदराबाद की खराब शुरुआत, राहुल गहलौत ने संभाला

खबर लिखे जाने तक हैदराबाद ने 41 ओवर का खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 138 रन जोड़ लिए हैं. उसके दोनों ही ओपनर्स सस्ते में पवेलियन लौट गए. अभिनव रेड्डी (4) को तुषार देशपांडे ने, जबकि अमन राव (7) को हिमांशु सिंह ने बोल्ड कर अपना शिकार बनाया. उसके पहले 2 विकेट 38 रनों पर ही गिर गए थे. इसके बाद नंबर 3 पर उतरे राहुल गहलोत (82*) पर खेल रहे हैं. उनका साथ कोडीमेला हिमतेजा (40*) निभा रहे हैं.

