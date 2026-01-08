Hindi Cricket Hindi

Sarfaraz Khan Smashes Fastest Fifty Of Vijay Hazare Trophy But Mumbai Lose By 1 Run Agaisnt Punjab

VHT: सरफराज खान ने 15 बॉल में ठोकी फिफ्टी, ताबड़तोड़ बैटिंग के बावजूद पंजाब से सिर्फ 1 रन से हारा मुंबई

टीम इंडिया में वापसी को बेकरार मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान विजय हजारे ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा रहे हैं. इस कड़ी में उन्होंने गुरुवार को सिर्फ 15 बॉल में फिफ्टी ठोकते हुए 62 रनों की पारी खेली.

Sarfaraz Khan 15 Balls Fifty in Vijay Hazare Trophy 2025-26 vs Punjab: विजय हजारे ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा रहे युवा बल्लेबाज सरफराज खान जयपुर के जयपुरिया विद्यालय मैदान में रनों का तूफान उठा दिया. पंजाब के खिलाफ उतरे सरफराज यहां नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे थे. मुंबई की टीम 217 रनों के साधारण लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. लेकिन इस मैच में मिडल ऑर्डर और निचले क्रम के फेलियर के चलते सिर्फ 1 रन से मैच गंवा गई. लेकिन सरफराज खान ने अपनी बैटिंग के दौरान कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों की अपनी पारी में 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 15 गेंदों में हाफ सेंचुरी जमाई, जो विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास का यह सबसे तेज अर्धशतक है.

मुंबई को इस मैच में भले हार का सामना करना पड़ा हो लेकिन यह मैच सरफराज की ताबड़तोड़ रिकॉर्ड फिफ्टी के लिए हमेशा याद किया जाएगा. मुंबई ने यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पंजाब ने रमनदीप सिंह के 72 और अनमोलप्रीत सिंह के 57 रन की बदौलत 45.1 ओवर में 216 रन बनाए थे. मुंबई की ओर से मुशीर खान ने 3, ओमकार तारमाले, शिवम दुबे और शशांक अट्टार्डे ने 2-2 विकेट लिए. साईराज पाटिल को 1 विकेट मिला.

217 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी मुंबई ने तेज बल्लेबाजी की, लेकिन पूरी टीम 26.2 ओवर में 215 रन पर सिमट गई. 142 गेंद शेष रहने के बावजूद 1 रन से मिली हार मुंबई को लंबे समय तक याद रहेगी. सरफराज ने पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा के एक ही ओवर में 30 रन ठोक दिए. इस ओवर में सरफराज ने 3 छक्के और 3 चौके लगाए. हालांकि सरफराज की यह रिकॉर्ड पारी मुंबई को जीत नहीं दिला सकी. मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों की असफलता मुंबई की हार का मुख्य कारण बनी.

कप्तान श्रेयस अय्यर ने 34 गेंद पर 45 रन बनाए, लेकिन सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जैसे बड़े नाम फ्लॉप रहे. इसका खामियाजा मुंबई को हार के रूप में उठाना पड़ा. पंजाब के लिए गुरनुर बरार और मयंक मार्कंडे ने 4-4 विकेट लिए. हरप्रीत बराड़ और हरनूर सिंह को 1-1 विकेट मिले.

वहीं राजकोट में बड़ौदा और चंडीगढ़ के बीच खेले गए मैच में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर तूफानी पारी खेली. बड़ौदा के लिए छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक ने महज 31 गेंद पर 9 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली. उनकी पारी के दम पर ही बड़ौदा ने 49.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 391 रन बनाए. प्रियांशु मोलिया ने भी 113 रन की पारी खेली.

