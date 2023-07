SL vs PAK: पाकिस्तान के साउद शकील ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 146 साल के टेस्ट इतिहास में हुआ पहली बार

Sri Lanka vs Pakistan, 2nd Test Saud Shakeel World Record: पाकिस्तान के युवा मिडल ऑर्डर बल्लेबाज साउद शकील (Saud Shakeel) ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब वह अपने करियर के पहले 7 में 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 146 साल के टेस्ट इतिहास में शकील से पहले दुनिया का कोई भी बल्लेबाज यह कारनामा नहीं कर पाया था.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे शकील ने सीरीज की पहली पारी में दोहरा शतक जमाया था. इसके बाद उन्हें कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में भी 57 रन की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. शकील की निगाहें अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज पहले एक हजार रन बनाने पर होंगी. अगर शकील अपने अगले टेस्ट मैच तक 125 रन और बना लेते हैं तो वह सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन सकते हैं.

First batter in Test history to make a 5️⃣0️⃣+ score in each of his first 7️⃣ matches 🤩 Mr Consistent @saudshak 🫡 #SLvPAK pic.twitter.com/BKDPYOMIO6 — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 26, 2023

पिछले मैच में दोहरा शतक जमाने वाले शकील के नाम टेस्ट करियर में 875 रन हैं. फिलहाल यह रिकॉर्ड सईद अहमद के नाम है, जिन्होंने 1959 में 11वें टेस्ट की 20वीं पारी में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. शकील अपने तक के अपने टेस्ट करियर में अब तक 13 पारियां खेली हैं, जिनमें उनके नाम 6 फिफ्टी, 2 शतक और 1 दोहरा शतक शामिल है.